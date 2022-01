Sifu : On y a joué, nos premières impressions en vidéo

Annoncé en février 2021, Sifu est le nouveau jeu de bagarre du studio français Sloclap, a qui l’on doit le sympathique Absolver. Cette fois-ci, on part pour une histoire de vendetta, qui met en avant le kung-fu. Le titre nous avait déjà fait une bonne impression lors de sa première présentation, et le feeling semble se confirmer : nous avons pu y jouer en avant-première et l’on vous partage un premier avis en vidéo.

Sifu est attendu pour le 8 février 2022 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.