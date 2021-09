Moss: Book II

Moss Book II est la suite du premier Moss, un jeu d'aventure en réalité virtuelle. Ce nouvel épisode reprend là où la première épopée de Quill, la petite souris, s'était arrêtée, et nous entraine dans une fuite désespérée pour la survie suite à l'apparition d'un ennemi mystérieux. Cet épisode met en place des environnements plus variés et propose toujours plus de puzzles à résoudre, avec de nouvelles capacités et des armes inédites pour Quill.