Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 est un jeu de course développé par Polyphony Digital et est considéré comme le huitième volet principal de la série Gran Turismo. Après GT Sport, celui-ci revient à une structure plus classique avec des événements spéciaux, des championnats et du multijoueur. Il sera possible de personnaliser ses véhicules avec un magasin dédié et l'on retrouvera de nombreux bolides à piloter.