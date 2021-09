Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est une compilation réunissant les versions remasterisées d'Uncharted 4: A Thief’s End et d'Uncharted: The Lost Legacy, les deux derniers épisodes de la célèbre saga d'aventure imaginée par Naughty Dog. Prévu pour début 2022 sur PS5 puis plus tard sur PC, les deux productions devraient bénéficier d'un rendu visuel amélioré et d'un framerate dépassant les 30 fps.