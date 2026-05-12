Marvel Rivals : Cyclope et Devil Dinosaur rejoingnent le casting du jeu pour la saison 8

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En attendant de savoir si une version Nintendo Switch 2 est prévue pour le jeu, Marvel Rivals poursuit sa route avec une nouvelle saison. NetEase Games annonce aujourd’hui que les deux stars de ces prochaines semaines forment un duo assez atypique, puisque l’on retrouve un personnage adoré des fans de Marvel ainsi qu’un autre petit chouchou plus méconnu. Enfin, petit, pas par la taille.

Cyclope dans Marvel Rivals

Le leader des X-Men arrive dans quelques semaines

Cette saison 8 de Marvel Rivals débutera le 15 mai prochain et mettra deux personnages en avant : Cyclope et Devil Dinosaur. On ne présente plus le premier, vrai visage des X-Men, qui cherchera à retourner auprès de ses collègues mutants. Le second est un peu moins connu du grand public et s’en ira ici à la rescousse de Moon Girl, son acolyte de toujours, qui est ici retenue par l’organisation Alchemax.

Pour le moment, Scott Summers devra attendre puisqu’il débarquera dans la seconde moitié de la saison. Place d’abord au gros dinosaure rouge, qui aura le rôle d’Avant-garde et qui pourra tirer des gros lasers entre deux coups de morsure. Il aura même droit à une compétence spéciale lorsque le Punisher est dans l’équipe, car ce dernier pourra grimper sur le dos de Devil Dinosaur pour faire un petit carnage.

Marvel Rivals est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Marvel Rivals
Marvel Rivals
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Date de sortie : 06/12/2024

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