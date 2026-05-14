Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier

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Chez Amazon Games, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Le géant de la revente a bien du mal à se dépatouiller de ses échecs sur le marché des MMO, en témoigne son prochain jeu Seigneur des Anneaux qui aurait été annulé. Ces échecs, ainsi que d’autres facteurs, ont mené au licenciement de plus de centaines de personnes chez Amazon il y a quelques mois. Parmi elles, on retrouve des talents qui travaillaient sur un jeu secret, commandé par les exécutifs d’Amazon qui adorent tout ce qui touche à l’IA.

New World, MMO produit par Amazon

Travaillez sans IA, vous êtes virés, travaillez avec, vous êtes aussi virés

Selon les sources du site Eurogamer, Amazon a commencé il y a peu à pousser l’utilisation de l’IA au sein de ses équipes, chose que semble faire la majorité des éditeurs au sein de l’industrie aujourd’hui. Parmi les équipes ayant reçu ces consignes, on retrouve un petit groupe qui travaillait sur un mystérieux Project Trident.

Au départ, il s’agissait d’un jeu coopératif avec des équipes de 4 personnes, où l’on devait combattre de grandes créatures façon Shadow of the Colossus. Si ce premier concept a très bien été reçu en interne, tout a changé lorsque la direction Amazon a souhaité mettre l’emphase sur l’IA mi-2024. Et selon les échos rapportés, l’équipe devait soit intégrer cet outil d’une manière ou d’une autre, soit penser à un autre jeu.

Project Trident est alors devenu un jeu d’action en vue à la troisième personne, « façon Helldivers », avec des éléments de roguelite, qui se déroulait dans un univers nordique, mais avec une ambiance humoristique. On y aurait retrouvé une entreprise fictive répondant au nom de Valhalla Ventures, dans laquelle le protagoniste aurait été embarqué.

Un pitch assez original sur le papier, jusqu’à ce que ce Project Trident tourne tout autour de l’IA générative. Selon le gameplay aperçu par Eurogamer, cette IA était au cœur des interactions entre le joueur et les PNJ, comme lors de phases où vous devez convaincre des PNJ de vous rejoindre avec des dialogues générés de la sorte, tandis qu’elle était aussi utilisée dans les puzzles et dans les combats. Le site donne un exemple :

« Lors des combats visibles dans les séquences de jeu, le joueur peut par exemple ordonner à Thor d’effectuer une attaque spéciale en prononçant son nom à voix haute ou en le saisissant dans une zone de texte. Le modèle de langage étendu (LLM) reconnaît cette commande et Thor exécute l’attaque en conséquence. Le joueur est confronté à des énigmes environnementales, similaires à celles que l’on trouve dans les jeux d’action-aventure AAA classiques. À un moment donné, le chemin est bloqué et il faut le contourner en donnant des ordres à Thor (par la voix ou par écrit) pour qu’il effectue certaines actions, auxquelles le PNJ, grâce au LLM, réagit. Une fois cette opération réussie, le chemin est dégagé et le joueur peut poursuivre sa progression. »

Tant de travail qui peut simplement être remplacé par un gameplay traditionnel à la manette, donc. Si l’IA n’était apparemment pas utilisée pour tout ce qui touche à la musique, l’écriture (hormis les dialogues précédemment cités) et les visuels, elle était néanmoins sollicitée pour améliorer les animations et le lip-syncing.

Amazon n’a ensuite laissé que peu de temps à l’équipe en charge du projet de mener à bien ce dernier. Des échos rapportent que le jeu devait être terminé en moins de deux ans, ce qui était impossible pour une équipe qui voyait ses demandes de recrutement être rejetées. À mi-chemin de cette deadline, l’équipe a alors souhaité pivoter sur un autre projet en transformant le titre en expérience solo.

Une démo était presque prête à être montrée au public, avec une annonce prévue lors de cette première moitié de 2026. Mais ça, c’était avant les licenciements opérés en octobre dernier, qui ont aussi touché l’équipe de Project Trident. Une équipe qui n’existe désormais plus, après avoir pourtant répondu aux demandes lunaires de ses dirigeants.

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