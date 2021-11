Deathverse: Let It Die

Deathverse: Let It Die est un jeu service d'action et de survie multijoueur free-to-play développé par Supertrick Games et édité par GungHo Online Entertainment. Prenant place plusieurs centaines d'années après les événements de Let It Die, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à participer à une émission de télé-réalité intitulée Death Jamboree dans laquelle ils/elles s'affrontent afin de survivre et prospérer dans le monde virtuel du Deathverse.