The Talos Principle III promet une nouvelle fois de nous retourner le cerveau, sortie prévue en 2027 sur PC et PS5

Un voyage cosmique qui mettra fin à la saga

Les artistes de Croteam se sont trituré les méninges pour ce The Talos Principle III, qui sera donc une suite directe des deux premiers opus. Dans ce nouvel épisode, vous vous réveillerez au sein de l’Anomilie, un monde intrigant, « où les lois de la physique ne fonctionnent pas comme elles le devraient ».

Votre but sera évidemment de comprendre pourquoi vous êtes ici, tout en entreprenant un voyage qui va vous mener à trouver une douzaine de mondes selon les dires du studio. Attendez-vous à un récit très marqué par des thèmes philosophiques, tournés sur ce qu’est l’humanité. Un périple qui sera toujours marqué par l’œuvre de Damjan Mravunac, qui compose au nouveau la bande-son ici.

Malgré quelques éléments qui seront mieux compris si vous avez joué aux deux autres titres (comme la présence d’Elohim), vous pourrez très bien profiter de ce troisième épisode de manière indépendante. The Talos Principle III reprendra certains mécanismes de puzzles vus dans les deux précédents jeux, mais introduira également des choses inédites qui devraient vous donner quelques nœuds au cerveau.

The Talos Principle III doit sortir quelque part en 2027, et uniquement sur PC via Steam et PS5 pour le moment.