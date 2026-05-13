Pokémon Vents/Vagues : Petit tour dans les coulisses de l’enregistrement du thème principal des jeux

Rien pour les yeux, tout pour les oreilles

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles images de Pokémon Vents et Pokémon Vagues, vous pouvez déjà passer votre chemin. Les deux jeux sont ici au cœur d’une vidéo très intéressante, mais qui ne parlera qu’aux mélomanes. Il est question de l’enregistrement du thème principal de ces deux jeux, qui est interprété par NHK Symphony Orchestra.

Rien de neuf à découvrir sur le plan visuel, mais vos oreilles vont en tout cas se régaler avec cette performance qui devrait faire frémir quelques fans de la saga habitués au thème principal de cette dernière.

Pokémon Vents et Pokémon Vagues sont toujours prévus pour une sortie dans le courant de l’année 2027, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Puisque la sortie est encore lointaine, on imagine que Game Freak se garde des cartouches pour un Pokémon Presents qui pourrait avoir lieu plus tard dans l’année, à moins que les deux jeux soient présents lors d’un Nintendo Direct (ce qui est moins probable).