Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Durant l’ère Covid, NetEase n’a pas cessé d’investir dans des studios étrangers pour développer de nouveaux AAA. Aujourd’hui, cette stratégie est à la peine et le géant chinois a stoppé ses investissements, laissant plusieurs studios dans des situations précaires. Simon Zhu a sans doute tiré des leçons de tout cela. L’ancien président des investissements et des partenariats chez NetEase avait décidé de quitter le groupe lorsque celui-ci a décidé de couper les ponts (et les fonds) avec plusieurs studios. Opérant désormais sous sa propre entreprise, GreaterThan Group, Zhu veut montrer que cette stratégie aurait pu payer et investit à son tour auprès de plusieurs équipes.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase

Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic.

Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures :

« Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose. Si un jeu m’enthousiasme et que je découvre ensuite qu’il dure 200 heures – même si je n’ai aucune intention de le terminer – je me demande si, en y consacrant 20 heures, j’arriverai au moins à la fin du premier acte. Beaucoup de joueurs veulent simplement jouer et finir le jeu. »

Des valeurs visiblement partagées par Simon Zhu, qui pense qu’il est possible de mener des projets à bien sans faire de sacrifices trop importants :

« On peut avoir la satisfaction du public. On peut avoir le succès commercial. On peut avoir l’accomplissement artistique. On n’a pas besoin de faire de compromis ni de sacrifier l’un pour l’autre. Donnons aux meilleurs créateurs l’opportunité de travailler sur un projet de rêve. Tout le monde y gagne. »

Parmi les autres projets déjà financés par GTG, on retrouve également le shooter de BulletFarm, studio fondé par David Vonderhaar, connu pour son travail sur Call of Duty Warzone et la série des Black Ops. Il affirme ici qu’il ne travaille pas sur un simple shooter qui serait un « Call of Duty killer », mais un projet un peu plus unique qu’il décrit comme « si David Lynch avait fait un shooter ». BulletFarm est un autre studio qui a été laissé tomber par NetEase. Cette équipe d’un peu moins de 50 personnes espère maintenant sortir ce jeu d’ici trois ans.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Sur le même thème

Le studio derrière Star Wars: Fate of the Old Republic recrute de nombreux vétérans de BioWare

pc
Le studio derrière Star Wars: Fate of the Old Republic recrute de nombreux vétérans de BioWare

Pas de sortie avant 2030 pour Star Wars: Fate of the Old Republic ? Le réalisateur du jeu se veut rassurant

pc
Pas de sortie avant 2030 pour Star Wars: Fate of the Old Republic ? Le réalisateur du jeu se veut rassurant

Star Wars: Fate of the Old Republic annoncé, un successeur spirituel de KOTOR dirigé par Casey Hudson

Star Wars: Fate of the Old Republic annoncé, un successeur spirituel de KOTOR dirigé par Casey Hudson

Katsuhiro Harada, ancien directeur de la série Tekken, s’en va chez la concurrence avec un nouveau studio chez SNK

Katsuhiro Harada, ancien directeur de la série Tekken, s’en va chez la concurrence avec un nouveau studio chez SNK
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus
L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus
Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions
pc ps5 xbox series
Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions
eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »
eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »
Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction
Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction
Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)
Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)
La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
switch switch 2
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
pc
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
pc xbox series
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
switch 2
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
pc xbox series
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
Shift Up promet que Stellar Blade 2 et Project Spirits seront révélés cette année
pc ps5
stellar blade
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
pc ps5 xbox series switch 2
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
pc ps5 xbox series
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
EA Sports FC 26 dévoile la suite de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en mai avec Mafia 2
pc
Mafia II : Definitive Edition