Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase

Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic.

Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures :

« Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose. Si un jeu m’enthousiasme et que je découvre ensuite qu’il dure 200 heures – même si je n’ai aucune intention de le terminer – je me demande si, en y consacrant 20 heures, j’arriverai au moins à la fin du premier acte. Beaucoup de joueurs veulent simplement jouer et finir le jeu. »

Des valeurs visiblement partagées par Simon Zhu, qui pense qu’il est possible de mener des projets à bien sans faire de sacrifices trop importants :

« On peut avoir la satisfaction du public. On peut avoir le succès commercial. On peut avoir l’accomplissement artistique. On n’a pas besoin de faire de compromis ni de sacrifier l’un pour l’autre. Donnons aux meilleurs créateurs l’opportunité de travailler sur un projet de rêve. Tout le monde y gagne. »

Parmi les autres projets déjà financés par GTG, on retrouve également le shooter de BulletFarm, studio fondé par David Vonderhaar, connu pour son travail sur Call of Duty Warzone et la série des Black Ops. Il affirme ici qu’il ne travaille pas sur un simple shooter qui serait un « Call of Duty killer », mais un projet un peu plus unique qu’il décrit comme « si David Lynch avait fait un shooter ». BulletFarm est un autre studio qui a été laissé tomber par NetEase. Cette équipe d’un peu moins de 50 personnes espère maintenant sortir ce jeu d’ici trois ans.