007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai

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Déjà repoussé une première fois, 007 First Light semble avoir eu une gestation difficile. En témoigne une version Switch 2 qui n’arrivera finalement pas en même temps que les autres. Mais après avoir récolté les derniers avis de la presse dans une preview organisée il y a quelques semaines, IO Interactive se sent désormais prêt, et sortira son jeu en temps et en heure.

007 First Light

La version Switch 2 doit quant à elle attendre

IO Interactive vient d’annoncer la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux en indiquant que 007 First Light venait tout juste de passer goldeneye. Un terme qui signifie que le développement est désormais terminé et que le jeu est prêt à être mis en boîte. Autrement dit, 007 First Light sortira bien le 27 mai prochain, du moins sur PC, PS5 et Xbox Series.

007 First Light has gone gold!See you on May 27th for this re-imagined origin story.Pre-order now and unlock a free deluxe edition upgrade.bit.ly/007FirstLigh…#EarnTheNumber #007FirstLight

007 First Light (@007game.ioi.dk) 2026-05-13T15:02:59.810Z

Et qu’en est-il de la version Switch 2 du jeu ? Pour le moment, le studio ne veut pas donner de date précise concernant ce portage un peu plus compliqué que les autres, si ce n’est que cette version arrivera cet été. Il y a quelques jours, Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, avait affirmé auprès de The Game Business que le jeu tournait bien sur Switch 2, mais que le studio avait encore besoin d’un peu de temps pour s’assurer que le portage soit au niveau. C’est pourquoi même s’il a été précisé que la version Switch 2 arrivera cet été, il faut probablement s’attendre à ce que ce soit « à la fin de l’été » selon Abrak. Donc sans doute aux alentours d’août/septembre.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

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