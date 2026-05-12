Katsuhiro Harada, ancien directeur de la série Tekken, s’en va chez la concurrence avec un nouveau studio chez SNK

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Longtemps vu comme étant LE visage de la série Tekken, Katsuhiro Harada a quitté ses fonctions à la tête de la série de Bandai Namco il y a quelques mois. Pas question de prendre sa retraite pour autant. Dans une annonce assez inattendue, on apprend que l’intéressé a finalement décidé de mettre ses talents au service d’une autre entreprise spécialisée dans les jeux de versus fighting : SNK.

Katsuhiro Harada et son nouveau studio chez SNK

The King of Producers

Katsuhiro Harada est donc allé voir chez la concurrence. Après avoir travaillé chez Bandai Namco pendant plus de trois décennies, le producteur a donc décidé de changer de crémerie et oeuvrera désormais pour SNK au sein d’un tout nouveau studio. Celui-ci se nomme VS Studio, ce qui aide à comprendre facilement vers quel type de jeux il se spécialisera.

Voici ce que Harada déclare :

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de notre nouveau studio de développement de jeux vidéo, VS Studio. La philosophie de VS Studio : « Au-delà des traditions, la perfection incarnée ». Nous conjuguerons technologie, sensibilité et expertise de renommée mondiale pour atteindre l’excellence. Dans un environnement libre, ouvert et stimulant, nous générerons des idées novatrices et créerons des jeux mémorables. Nous avons fondé ce studio pour donner vie à cette vision. »

Et à propos du nom du studio :

« Le « VS » de VS Studio revêt plusieurs significations. Il représente nos racines au sein de « Video Game Soft (VS Development Division) », l’esprit de « Versus » qui remet en question la tradition, et bien d’autres significations symbolisant l’innovation et le défi, telles que « Visionary Standard », « Volition Shift » et « Vanguard Spirit ». Impliqué dans le développement de jeux vidéo depuis de nombreuses années, je me suis constamment interrogé sur la manière dont je souhaitais occuper mon temps en tant que développeur et sur le type d’environnement permettant aux développeurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. VS Studio est une réponse à cette question. En combinant technologie et savoir-faire, et en collaborant avec des collègues passionnés, nous avons pour objectif d’offrir les meilleures expériences de jeu aux utilisateurs du monde entier. VS Studio aspire à être un studio qui continue de relever de tels défis, et nous recherchons de nouveaux membres d’équipe qui partagent notre vision. »

Le site officiel du studio est déjà ouvert. On ignore encore sur quels jeux/licences ce studio pourrait travailler.

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