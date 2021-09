Marvel’s Wolverine sera bien un jeu complet, avec un ton « mature » selon son directeur créatif

L’annonce de Marvel’s Wolverine était finalement l’une des seules vraies surprises du dernier PlayStation Showcase, même si le jeu n’est définitivement pas prévu pour sortir prochainement. Lors de l’annonce de l’équipe derrière le projet, qui est celle de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, les fans se sont aussi inquiétés de l’ampleur que pourrait avoir le jeu. Des inquiétudes calmées pour le directeur créatif du projet.

Une longue aventure mature au programme

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Alors que certains se demandaient sur Twitter si le jeu serait un long projet, plus comparable à Marvel’s Spider-Man qu’au plus court Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Brian Horton a déclaré que le jeu sera bien « full size », autrement dit de grande échelle, plus conséquent qu’un simple standalone et donc plus proche du premier jeu Spider-Man.

Il précise dans le même temps que le ton du jeu sera bien « mature », ce qui semble être évident pour un jeu mettant en avant Logan, même si on attendra de voir ce qui se cache derrière ce terme un peu fourre-tout. Tout cela pour dire que le projet sera ambitieux, et qu’il devrait bien respecter l’univers du personnage.

Marvel’s Wolverine n’a pas de date de sortie, mais est prévu en exclusivité sur PS5.