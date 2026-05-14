GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes

Vraie fuite ou grossière erreur ?

Certains clients de l’entreprise américaine (qui est une chaîne de magasins) ont reçu un étrange mail lié à une plateforme partenaire de Best Buy, Impact. Celle-ci prévenait les utilisateurs que l’ouverture des précommandes de GTA 6 était désormais fixée au 18 mai prochain, chose que Rockstar ou Take-Two n’ont jamais confirmée. Le site Insider Gaming a fait ses propres recherches et est maintenant en mesure de confirmer que ce mail est bien réel. En revanche, ce que le mail indique, ça, c’est une toute autre histoire.

On ignore encore s’il s’agit là d’une simple erreur avec une information qui est totalement fausse, ou si l’on doit plutôt cela à une bourde qui aurait révélé une information bien réelle (on penchera pour le premier cas, mais qui sait). Pour le moment, tout le monde guette le moindre signe d’activité sur les réseaux de Rockstar, espérant que cela indique qu’une nouvelle bande-annonce est en route. Si ouverture des précommandes il y a, ce n’est pas impossible, même si ce n’est pas garanti pour autant. Au moins, lorsque les précommandes seront là, la question du prix sera réglée.

Rien n’est donc acquis suite à ce mail, mais puisqu’il s’agit de GTA 6, vous comprenez bien que tout Internet retient son souffle.