GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes

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Plus le silence dure, plus les nerfs sont à cran lorsqu’il s’agit de GTA 6. Rockstar n’a pas communiqué depuis un bon bout de temps sur son prochain jeu, alors que celui-ci doit sortir dans six mois (si tout se passe comme prévu). Alors le moindre micro-indice est analysé dans tous les sens, tandis que chacun livre sa petite théorie du moment, car après tout, une horloge cassée indique la bonne heure deux fois par jour. Cette fois-ci, il y a peut-être un peu plus de raisons de s’alarmer que les autres fois, puisque l’entreprise Best Buy a fait une belle boulette.

Grand Theft Auto VI

Vraie fuite ou grossière erreur ?

Certains clients de l’entreprise américaine (qui est une chaîne de magasins) ont reçu un étrange mail lié à une plateforme partenaire de Best Buy, Impact. Celle-ci prévenait les utilisateurs que l’ouverture des précommandes de GTA 6 était désormais fixée au 18 mai prochain, chose que Rockstar ou Take-Two n’ont jamais confirmée. Le site Insider Gaming a fait ses propres recherches et est maintenant en mesure de confirmer que ce mail est bien réel. En revanche, ce que le mail indique, ça, c’est une toute autre histoire.

On ignore encore s’il s’agit là d’une simple erreur avec une information qui est totalement fausse, ou si l’on doit plutôt cela à une bourde qui aurait révélé une information bien réelle (on penchera pour le premier cas, mais qui sait). Pour le moment, tout le monde guette le moindre signe d’activité sur les réseaux de Rockstar, espérant que cela indique qu’une nouvelle bande-annonce est en route. Si ouverture des précommandes il y a, ce n’est pas impossible, même si ce n’est pas garanti pour autant. Au moins, lorsque les précommandes seront là, la question du prix sera réglée.

Rien n’est donc acquis suite à ce mail, mais puisqu’il s’agit de GTA 6, vous comprenez bien que tout Internet retient son souffle.

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Date de sortie : 19/11/2026

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