ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes

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Le succès d’ARC Raiders est déjà pleinement confirmé, même si la communauté désertait le jeu du jour au lendemain. Le nouveau bilan trimestriel de Nexon nous permet d’apprendre que le jeu s’est vendu à plus de 4,6 millions d’exemplaires lors du dernier trimestre, pour un total désormais fixé à 16 millions de ventes. Malgré tout, Embark Studios a envie qu’ARC Raiders soit un succès sur la longue durée, avec des mises à jour qui sortiront régulièrement. Mais peut-être plus aussi rapidement que par le passé.

ARC Raiders

Moins de mises à jour pour plus d’impact

Embark Studios a fait un point sur sa stratégie à venir concernant le support d’ARC Raiders. Dans son blog, le studio explique que les premiers mois du jeu ont été très chargés en mises à jour afin de construire une base solide pour la communauté. Cependant, ce rythme s’est avéré trop intense et ne permettait pas d’introduire de vrais changements, c’est pourquoi le studio veut revoir sa stratégie :

« Lors du lancement d’ARC Raiders, nous avions prévu des mises à jour mensuelles. L’objectif était de maintenir votre intérêt, de garantir un gameplay toujours renouvelé et de vous donner envie de continuer à jouer. Mais une fois le jeu entre les mains des joueurs, nous avons constaté que l’expérience à long terme que nous souhaitons créer pour ARC Raiders exige des mises à jour plus importantes. Avec le temps, nous avons réalisé que la pression d’un cycle mensuel limite l’impact de ces mises à jour. Vous le ressentez, et nous aussi. Ce rythme n’est ni viable, ni compatible avec les ambitions que nous avons pour ce jeu. »

Embark Studios change donc de fusil d’épaule et indique qu’il faudra désormais s’attendre à moins de mises à jour, mais celles qui sortiront seront plus massives. ARC Raiders devrait donc recevoir au moins deux mises à jour majeures par an :

« À l’avenir, nous avons décidé de déployer deux mises à jour majeures par an : plus importantes et plus percutantes, elles transformeront véritablement votre façon de jouer. Rassurez-vous, une équipe dédiée continuera d’assurer le fonctionnement quotidien d’ARC Raiders : mises à jour régulières, correctifs d’équilibrage et de bugs, mises à jour de la boutique et événements pour les joueurs seront toujours au rendez-vous. Cela nous permet également d’investir davantage dans la santé d’ARC Raiders, de l’équilibrage de la progression et de l’économie au fair-play et à la lutte contre la triche. Nous savons que ces éléments sont essentiels à l’expérience de jeu, surtout dans un jeu où chaque rencontre et chaque extraction comptent. »

La prochaine mise à jour de cette envergure (et la plus grande à ce jour) sera nommée « Frozen Trail », et sera lancée en octobre, sans doute pour fêter le premier anniversaire du jeu. Elle introduira de nouveaux décors, des ennemis inédits, et de nouveaux systèmes de progression.

Le bilan de Nexon nous rappelle également qu’Embark Studios travaille aussi sur deux nouveaux jeux dont le développement vient à peine de commencer. La priorité reste donc ARC Raiders pour le moment.

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ARC Raiders
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Date de sortie : 30/10/2025

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