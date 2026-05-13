PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en mai avec Star Wars Outlaws et Red Dead Redemption 2

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Durant ce mois de mai, il y a assez de sorties jeux vidéo pour ne pas s’ennuyer, surtout si l’on rajoute à cela les mises à jour des différents abonnements. Celle du PlayStation Plus Extra et Premium vient d’être annoncée, et on peut voir que le catalogue s’apprête à accueillir deux poids lourds en son sein.

Les jeux du mois de mai sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Les jeux du mois de mai sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Cette liste du mois de mai est plutôt courte, mais les jeux compris dans le PlayStation Plus Extra devraient vous occuper durant un moment. On y retrouve surtout deux mondes ouverts, à commencer par Star Wars Outlaws. Un épisode qui a eu droit à un lancement en demi-teinte chez Ubisoft, mais qui reste apprécié par une partie de la communauté Star Wars.

Sinon, vous pourrez vous tourner vers Rockstar avec la valeur sûre qu’est Red Dead Redemption 2, qui fait son entrée sur le service. Tous ces nouveaux jeux seront ajoutés au catalogue dès le 19 mai prochain.

Voici la liste des jeux à retrouver en mai dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

  • Time Crisis | PS5, PS4

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