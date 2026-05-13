Silent Hill f double la mise en dépassant les 2 millions d’exemplaires distribués depuis son lancement

Konami fait les comptes

Dans le cadre de son bilan trimestriel, Konami a donné quelques nouvelles concernant les chiffres de ventes des derniers jeux Silent Hill. Sans surprise, les résultats sont bons, avec un Silent Hill f qui dépasse désormais les 2 millions d’exemplaires distribués partout dans le monde. Un chiffre qui prend aussi en compte les exemplaires numériques vendus. Au lancement, le jeu dépassait déjà le million, et il lui aura donc fallu quelques mois supplémentaires pour faire le double. Ce qui reste une très bonne performance pour la licence.

Silent Hill 2 Remake reste bien devant, même si dorénavant, Konami préfère nous parler de nombres de joueurs et de joueuses sur le titre, plutôt que du nombre réel de ventes. Et c’est là un détail important puisque cet épisode est désormais compris dans le catalogue du PlayStation Plus Extra. L’éditeur précise aujourd’hui que 6 millions de personnes ont joué à ce remake, et même si l’on ne parle pas vraiment de ventes, le résultat est très satisfaisant pour Konami, et de bon augure pour le remake du premier opus qui arrivera prochainement.

Et si vous souhaitez vous procurer les deux jeux, sachez qu’un bundle regroupant Silent Hill 2 Remake et Silent Hill f est désormais disponible en réduction à -40% sur le PlayStation Store.