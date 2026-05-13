Quel est le bon prix pour GTA 6 ? Un institut de recherche a sondé le public pour en avoir une idée

C’est pas nonante-huit

Si une hausse du prix de base pour un jeu comme GTA 6 venait à être effective, cela agacerait beaucoup de monde, même si certaines personnes de l’industrie souhaitent que cela arrive (pour qu’elles puissent ensuite s’aligner). Reste maintenant à savoir jusqu’où serait prêt à aller Take-Two côté tarification.

L’institut FirstLook (relayé par GamesBeat) est allé poser la question au public, en recueillant les réponses de 2 000 personnes américaines et britanniques. En résulte alors plusieurs réponses intéressantes, dont le prix moyen attendu pour GTA 6, qui serait de 78 dollars et 76 livres. Ce qui n’est pas tout à fait la même somme, mais c’est là une question de taxes et d’habitudes sur les deux territoires. En euros, on imagine que l’on se situerait sans doute plus proche de la somme en livres, donc aux alentours de 87 €.

Pour 59% des sondés, vendre GTA 6 à 100 dollars/livres serait bien trop cher, tandis que 40 % estiment qu’il s’agit là d’un prix raisonnable. Reste alors 1% pour qui un tel tarif sera trop peu (mais qui sont ces gens ?). Autre donnée intéressante, 94 % des sondés comptent acheter le jeu de Rockstar, et 29 % des personnes s’attendent à dépenser moins d’argent dans l’industrie du jeu vidéo lorsque GTA 6 sortira (et 50 % ne changeraient pas leurs habitudes ici). En bref, de quoi encourager Take-Two à rendre la facture malheureusement un peu plus salée.