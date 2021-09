Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 est une suite de Marvel's Spider-Man et de son spin-off consacré à Miles Morales. Dans ce nouvel épisode, Peter Parker fait équipe avec Miles Morales pour affronter de nouvelles menaces, et dispose de nouveaux costumes qui lui permettent d'être plus puissants. En plus de l'arrivée d'autres vilains, les deux Spider-Man doivent également faire face au symbiote Venom, qui sera présent dans le jeu. Malgré la présence des deux personnages, le titre reste bien un jeu solo uniquement, avec un monde ouvert à explorer et de nombreuses activités à remplir.