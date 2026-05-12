Gang of Dragon : Le site de Nagoshi Studio a été mis hors-ligne après le retrait de la bande-annonce du jeu

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studio. Le tout nouveau studio fondé par Toshihiro Nagoshi, figure emblématique de la saga Yakuza, travaille sur Gang of Dragon depuis plusieurs années, et si le projet était bien parti avec une bande-annonce qui a bien été reçue lors des derniers Game Awards, tout part à vau-l’eau depuis quelque temps. NetEase a indiqué qu’il couperait ses investissements du jeu en mai, sauf si une solution était trouvée pour financer le projet. Mais à voir les choses autour du jeu disparaître petit à petit, on commence à croire que le sauvetage ne s’est pas produit.

Gang of Dragon

Les mauvaises nouvelles s’accumulent

En voyant la chaîne YouTube de Nagoshi Studio disparaître il y a peu, il y avait de quoi s’inquiéter pour l’avenir du studio derrière Gang of Dragon. Alors en voyant le site du studio s’évaporer à son tour, on ne peut s’empêcher de tirer des conclusions plutôt pessimistes. Ce site n’est désormais plus actif, et même si l’on aimerait croire à une erreur ou à un souci de serveur, on peut logiquement se demander si tout cela n’est pas la suite logique du retrait de la chaîne YouTube.

Pour le moment, NetEase n’a pas pris la parole sur le sujet, et Toshihiro Nagoshi n’a rien dit publiquement de son côté. Alors bien sûr, il reste l’espoir que tout ceci ne soit en réalité que des préparatifs légaux pour un changement de propriétaire pour le studio. Chose qui paraît un peu trop optimiste quand on sait à quel point le projet avait encore besoin de beaucoup d’argent. Mais qui sait, il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour Gang of Dragon ne soit pas déjà enterré, et que Nagoshi Studio s’en sorte.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Gang of Dragon
Gang of Dragon
pc

Date de sortie : N/C

Sur le même thème

Gang of Dragon : Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studios, dont la chaîne YouTube vient de disparaitre

pc
Gang of Dragon : Les choses semblent se compliquer pour Nagoshi Studios, dont la chaîne YouTube vient de disparaitre

Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase

pc
Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase

Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon

Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon

Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

pc
Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Katsuhiro Harada, ancien directeur de la série Tekken, s’en va chez la concurrence avec un nouveau studio chez SNK
Katsuhiro Harada, ancien directeur de la série Tekken, s’en va chez la concurrence avec un nouveau studio chez SNK
L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus
L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus
Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions
pc ps5 xbox series
Playground Games réagit au piratage de Forza Horizon 6 et promet des sanctions
eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »
eBay rejette en bloc l’offre de rachat formulée par GameStop, jugée « non-crédible »
Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction
Pearl Abyss donne des nouvelles de DokeV, qui est encore en préproduction
Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)
Pour sa troisième saison, la série TV Fallout recrute Aaron Paul (Breaking Bad)
La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
La saison 2 de la série Devil May Cry est désormais disponible sur Netflix
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
switch switch 2
Nintendo sortira un nouvel amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en septembre
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Lies of P 2 entre en pleine production chez Neowiz pendant que le studio recrute des « créateurs IA »
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
SEGA annule son initiative « Super Game » centrée sur les jeux service, mais Crazy Taxi et Jet Set Radio sont encore vivants
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
pc
Dead as Disco : Notre avis sur l’accès anticipé de ce beat’em up rythmé entre Sifu et Hi-Fi Rush
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
pc xbox series
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
switch 2
Après la hausse du prix de la Switch 2, Nintendo veut se rattraper avec un catalogue « conséquent » de jeux
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
pc xbox series
Discord Nitro donne désormais accès à un abonnement Xbox Game Pass Starter Edition
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
MOUSE: P.I. For Hire est déjà rentable avec un peu plus de 730 000 ventes depuis sa sortie
Shift Up promet que Stellar Blade 2 et Project Spirits seront révélés cette année
pc ps5
stellar blade
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
pc ps5 xbox series switch 2
Le prochain LEGO Batman et Forza Horizon 6 sont tous les deux victimes de fuites majeures
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
pc ps5 xbox series
Nacon met en vente Midgar Studio, alors que celui-ci doit toujours sortir Edge of Memories cette année
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le film Mortal Kombat 2 démarre en demi-teinte au box-office malgré un record pour la saga
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Le prochain jeu Dragon Quest sera annoncé lors d’une présentation spéciale le 27 mai
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 mai (Directive 8020, Subnautica 2, Outbound…)
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
Débrief : Star Fox, PS6, hausse prix Switch 2, Stranger Than Heaven et GTA 6
EA Sports FC 26 dévoile la suite de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season