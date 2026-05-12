Gang of Dragon : Le site de Nagoshi Studio a été mis hors-ligne après le retrait de la bande-annonce du jeu

Les mauvaises nouvelles s’accumulent

En voyant la chaîne YouTube de Nagoshi Studio disparaître il y a peu, il y avait de quoi s’inquiéter pour l’avenir du studio derrière Gang of Dragon. Alors en voyant le site du studio s’évaporer à son tour, on ne peut s’empêcher de tirer des conclusions plutôt pessimistes. Ce site n’est désormais plus actif, et même si l’on aimerait croire à une erreur ou à un souci de serveur, on peut logiquement se demander si tout cela n’est pas la suite logique du retrait de la chaîne YouTube.

Pour le moment, NetEase n’a pas pris la parole sur le sujet, et Toshihiro Nagoshi n’a rien dit publiquement de son côté. Alors bien sûr, il reste l’espoir que tout ceci ne soit en réalité que des préparatifs légaux pour un changement de propriétaire pour le studio. Chose qui paraît un peu trop optimiste quand on sait à quel point le projet avait encore besoin de beaucoup d’argent. Mais qui sait, il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour Gang of Dragon ne soit pas déjà enterré, et que Nagoshi Studio s’en sorte.