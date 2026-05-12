SpeeDons 6 : Le marathon caritatif de speedrun réalise une nouvelle édition record au profit de Médecins du Monde

La générosité face à l’urgence mondiale

L’Amphithéâtre 3000 du Centre des congrès de Lyon a donc une nouvelle fois été la scène de tous les exploits l’espace de quatre jours. SpeeDons nous a livré plus de 75h de speedrun sur tout un tas de jeux au genre et format variés pour collecter un maximum de fonds pour Médecins du Monde.

L’ONG engagée partout dans le monde afin de soigner les personnes les plus vulnérables a encore pu compter sur un élan de générosité colossal de la part du public sur place et des internautes ayant suivi l’événement sur la chaîne Twitch de MisterMV.

D’abord au lancement du weekend par la voix de Sandrine Simon, directrice adjointe de Médecins du Monde, puis presque à sa conclusion via celle de Caroline Bedos, directrice des opérations de Médecins du Monde au Moyen-Orient et en Amérique latine, l’ONG a rappelé à quoi elle était confrontée sur l’année passée.

Il n’échappera à personne que les conflits internationaux font rage et que, plus que jamais, la mobilisation est obligatoire pour permettre à celles et ceux dans le besoin de recevoir toute l’aide possible, qu’elle soit physique et/ou psychologique. Et comme on l’a dit, les spectatrices et spectateurs n’ont pas manqué l’appel en donnant un total de 2 344 688 €, dépassant ainsi le record de 2 231 146 € de l’an dernier.

Rappelons entre parenthèses que cela comprend aussi les parts reversées à la vente du merchandising et de billets, ainsi qu’à la restauration sur place. Mais arriver à un tel montant décoiffe et montre qu’en se réunissant pour une cause urgente et essentielle, de grandes choses peuvent être accomplies, à plus forte raison dans une atmosphère bienveillante et à travers une organisation impeccable malgré un retard sur le planning difficile à éviter.

Un superbe spectacle sans oublier l’essentiel

Car SpeeDons, une fois son but humanitaire bien en tête, c’est aussi une fête du jeu vidéo avec de sacrés challenges à relever pour les speedrunners et speedrunneuses. Sur les 75 jeux runnés, il y en avait pour tous les goûts. Entre le speedrun de l’étonnant The Typing of the Dead avec l’émouvant Hammerkick au clavier, la run particulièrement cassée (et en allemand s’il vous plait) de Shrek 2 par Utsuru ou l’étourdissante démonstration de skill de Logis sur Super Mario Odyssey en version Kaizo, les saveurs étaient variées.

On ne peut pas vous parler de toutes les runs, mais on vous conseille également l’impressionnante Hooki ayant eu la lourde tâche de démarrer le marathon avec Control, la performance très amusante de Jean-Pierrenator sur l’unique jeu VR Bonelab ou les shows musicaux exceptionnels sur Dance Dance Revolution Grand Prix et Arcaea, menés respectivement par le trio Gyoo-Misty Griotte-Siyes et par Asahaka. Et bien sûr, la run de l’incontournable Clair Obscur: Expedition 33 avec ni plus ni moins que Guillaume Broche, directeur du jeu, dans un rôle assez drôle du méchant développeur alors qu’il co-commentait avec Samoss. L’intégralité des speedruns est à retrouver sur la chaîne Youtube officielle de SpeeDons.

Tout cela était aussi animé par une équipe de commentaire et « d’ambiançage » chaud bouillante et inspirée quant au choix de ses costumes qui, comme pour le choix des runners et runneuses, œuvre année après année pour renforcer l’inclusivité de ses rangs. Une safe place hélas remise en cause pendant de longs mois par les affaires de dérives managériales au sein de Médecins du Monde, mises en avant par Mediapart l’an dernier.

Des faits ayant remis en cause la participation de bon nombre de personnes, qu’elles soient simplement issues du public ou directement impliquées dans l’événement, choquées par ce qui a été révélé. Des faits contraires aux valeurs de l’ONG, mais aussi, par extension, à celles de SpeeDons. Des runneurs et runneuses ont donc profité de leur prestation pour rappeler que l’action essentielle de Médecins du Monde ne doit pas s’émanciper de l’exigence d’une certaine sanité dans les rangs de l’organisation. C’est le cas de Hakumei (Octopath Traveler II), Lobsteure (Symphonia) ou encore Balicke (Pico Park), qui n’ont pas hésité à prendre la parole.

En toute intelligence, la fête n’a donc pas occulté l’essentiel, ce qui montre à nouveau l’envie pour l’organisation de livrer le meilleur environnement possible. En ce sens, n’oublions pas enfin l’équipe technique qui a dû fournir un travail de longue haleine, tout comme la longue liste des bénévoles. Pour avoir pu prendre la température sur place cette année, leur implication, leur bienveillance et leur disponibilité a incontestablement participé à la réussite d’un événement phare qui, à moins de rencontrer de grandes difficultés, reviendra l’an prochain.