Capcom indique que des séries comme Devil May Cry, Dragon’s Dogma ou Ace Attorney sont importantes pour son futur

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Capcom vient lui aussi de publier son dernier bilan trimestriel, et sans surprise, il est excellent. Resident Evil Requiem fait les beaux jours de l’éditeur à lui seul, Pragmata n’étant pas encore comptabilisé (le bilan s’arrête au 31 mars). L’éditeur affiche une nouvelle fois une santé financière plus que robuste et enchaîne les années records sans signe de fatigue. Rien de neuf donc, mais ce bilan a au moins le mérite de comporter quelques détails intéressants sur le catalogue de Capcom.

Devil May Cry 5 Vergil
Devil May Cry V

Capcom compte bien se servir de toutes ses licences

Lorsque l’on s’attarde sur le chapitre concernant la croissance chez Capcom (page 32 du bilan), on retiendra un graphique plus intéressant que les autres. Capcom indique avoir conscience qu’il lui faut capitaliser sur ses licences, mais pas forcément Resident Evil ou Monster Hunter, qui sont pourtant ses deux poids lourds. L’éditeur cite plutôt les licences suivantes :

  • Devil May Cry
  • Mega Man
  • Dead Rising
  • Okami
  • Dragon’s Dogma
  • Ace Attorney
  • Onimusha

Ces licences sont toutes plus ou moins actives en ce moment, avec de nouveaux épisodes de Mega Man, Okami et Onimusha (avec Way of the Sword qui est toujours prévu pour cette année) d’ores et déjà en production. Naturellement, tous les regards sont braqués sur Devil May Cry dont l’actualité est un peu moins riche ces dernières années, malgré un cinquième épisode qui cartonne encore (12,9 millions de ventes), bien revitalisé grâce à la série de Netflix.

Le schéma présenté par Capcom précise aussi qu’il n’est pas forcément question de nouveaux jeux. Ces licences sont aussi désignées comme étant des candidates à de potentiels remakes ou portages. Là encore, on pensera à DMC, dont un remake du premier épisode est déjà sur quelques lèvres. On ne tirera aucun plan sur la comète, mais on sait au moins que Capcom compte sur toutes ces licences-là à l’avenir.

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