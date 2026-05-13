Capcom indique que des séries comme Devil May Cry, Dragon’s Dogma ou Ace Attorney sont importantes pour son futur

Capcom compte bien se servir de toutes ses licences

Lorsque l’on s’attarde sur le chapitre concernant la croissance chez Capcom (page 32 du bilan), on retiendra un graphique plus intéressant que les autres. Capcom indique avoir conscience qu’il lui faut capitaliser sur ses licences, mais pas forcément Resident Evil ou Monster Hunter, qui sont pourtant ses deux poids lourds. L’éditeur cite plutôt les licences suivantes :

Devil May Cry

Mega Man

Dead Rising

Okami

Dragon’s Dogma

Ace Attorney

Onimusha

Ces licences sont toutes plus ou moins actives en ce moment, avec de nouveaux épisodes de Mega Man, Okami et Onimusha (avec Way of the Sword qui est toujours prévu pour cette année) d’ores et déjà en production. Naturellement, tous les regards sont braqués sur Devil May Cry dont l’actualité est un peu moins riche ces dernières années, malgré un cinquième épisode qui cartonne encore (12,9 millions de ventes), bien revitalisé grâce à la série de Netflix.

Le schéma présenté par Capcom précise aussi qu’il n’est pas forcément question de nouveaux jeux. Ces licences sont aussi désignées comme étant des candidates à de potentiels remakes ou portages. Là encore, on pensera à DMC, dont un remake du premier épisode est déjà sur quelques lèvres. On ne tirera aucun plan sur la comète, mais on sait au moins que Capcom compte sur toutes ces licences-là à l’avenir.