Captain Tsubasa 2: World Fighters lancera le coup d’envoi le 28 août prochain

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Avec Rise of New Champions, la licence Captain Tsubasa a fait son grand retour sur nos consoles de salon via un opus solide sur ses appuis, mais encore très imparfait. Captain Tsubasa 2: World Fighters compte bien rectifier le tir tout en profitant de la Coupe du monde de football qui aura bientôt lieu pour surfer sur l’enthousiasme autour de ce sport. Malheureusement, il arrivera un peu tard pour cela.

Captain Tsubasa 2: World Fighters

La Coupe du monde se terminera vraiment en août

Le timing parfait aurait été de lancer ce Captain Tsubasa 2: World Fighters au tout début de l’été pour mieux surfer sur l’intérêt porté à la Coupe du monde, mais Tamsoft avait encore besoin de quelques mois supplémentaires pour mener à bien cet épisode. On apprend donc aujourd’hui via une nouvelle bande-annonce que Captain Tsubasa 2: World Fighters sera disponible dès le 28 août chez nous (la veille au Japon).

Cette nouvelle vidéo se concentre sur le mode Histoire de ce nouvel épisode, dans lequel l’équipe du Japon menée par Tsubasa va faire face à plusieurs équipes redoutables comme le Mexique, l’Uruguay, le Cameroun, l’Argentine ou encore le Brésil. Beaucoup de cris, de tirs improbables et d’animaux totems ici, et peu de gameplay, mais on a au moins une idée du caractère très exagéré des cinématiques qui seront proposées (et après tout, c’est à l’image de ce qu’est le manga).

On découvre aussi les différentes éditions du jeu avec une Deluxe Edition vendue à 89,99 € qui contiendra le Season Pass, avec 6 nouveaux joueurs et des options de personnalisation supplémentaires. Une édition Ultimate à 99,99 € est aussi dans les tuyaux, avec le contenu de l’édition Deluxe, ainsi que 5 maillots en plus, trois ballons et des bonus comme des célébrations de but.

Captain Tsubasa 2: World Fighters est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.

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Jaquette de Captain Tsubasa 2: World Fighters
Captain Tsubasa 2: World Fighters
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Date de sortie : N/C

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