Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence

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Chez Amazon, on compte désormais plus de jeux annulés que de projets qui ont pu voir la lumière du jour. Le géant de la vente a bien mal négocié son virage dans l’industrie du jeu vidéo, avec un focus sur le secteur du MMO qui n’a pas fonctionné sur la durée malgré quelques coups d’éclat comme New World. On ne sera donc pas très surpris en apprenant via Eurogamer que son projet de MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux est lui aussi annulé.

Un jeu existe encore, mais plus forcément le MMO

Tout ce projet Seigneur des Anneaux commençait déjà à sentir le roussi dès le mois d’octobre dernier, lorsque plusieurs employés d’Amazon Games ont été mis à la porte. Parmi eux, beaucoup d’artistes qui œuvraient sur ce MMO, laissant ainsi penser que celui-ci était en grande difficulté. Eurogamer rapporte aujourd’hui que ce MMO Seigneur des Anneaux serait tout bonnement annulé.

Le site a pu recueillir cette information via l’une de ses sources, et en apprenant cela, Amazon a tout de suite contacté Eurogamer pour publier une réponse officielle qui ne nie pas l’annulation, même s’il est précisé qu’un projet de jeu dans le monde créé par Tolkien est toujours d’actualité :

« Notre équipe créative continue d’explorer une nouvelle expérience de jeu captivante qui rende justice à l’univers de Tolkien ; nous travaillons en étroite collaboration avec Middle-earth Enterprise et restons enthousiastes à propos de cette propriété intellectuelle. »

On pourra penser qu’il s’agit du jeu produit par Crystal Dynamics, évoqué il y a peu par quelques bruits de couloir. S’il est réel, sa survie promet d’être aussi périlleuse que celle de ce MMO annulé, tant le studio derrière le prochain Tomb Raider est à la peine, victime de plusieurs vagues de licenciements ces derniers mois.

Cela montre aussi qu’Amazon stoppe définitivement les frais du côté du marché des MMO. Les sources d’Eurogamer clament que près de 1 000 personnes avaient été positionnées sur ce projet (qui en était au stade de préproduction) avant les licenciements survenus en octobre dernier, principalement des artistes provenant de l’équipe de New World.

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