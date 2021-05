Season

Préparer un road trip en bicyclette c'est original, mais c'est pourtant ce que vous propose Season, un jeu d'aventure qui permet de parcourir le monde sur un deux-roues. Malheureusement, notre chère planète bleue a subi un cataclysme de plein fouet et le protagoniste se mettra en quête d'artefacts et de souvenirs qui seront les témoins d'une époque avec un monde encore intact. Plusieurs personnages viendront rythmer l'aventure et différents décors seront présents pour une traversée qui se veut dépaysante.