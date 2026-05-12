L’ancien producteur de Dead Space est formel, il ne faut plus espérer un Dead Space 4 tant la série ne se vend plus

La licence n’est pas prête de faire son retour

Lorsqu’il est question d’un Dead Space 4, Beaver met sa casquette de producteur pour jeter un regard pragmatique sur la situation de la saga. Il reconnait que « les chiffres ne sont pas là », et qu’il est désormais impossible qu’un nouvel épisode arrive un jour :

« C’est décevant de ne pas pouvoir mener une licence aussi appréciée à son terme, mais je suppose que je pense trop en tant que producteur, que je produis depuis trop longtemps. Je comprends les chiffres, je comprends la situation et pourquoi même Motive n’a pas vraiment eu le feu vert après le remake. »

Selon lui, pour qu’un nouvel épisode puisse être rentable, il faudrait qu’il se vende à hauteur de 7 millions d’exemplaires. Ce qui est assez hors sol tant peu de sagas peuvent se permettre ces chiffres, comme Resident Evil, qu’il cite comme exemple :

« Chaque Resident Evil se vend à environ sept millions d’exemplaires, ce qui est un très bon chiffre. On peut en tirer des bénéfices. Mais, vous savez, les entreprises recherchent maintenant le prochain Fortnite. Elles ont besoin d’un produit rentable sur le long terme… un jeu solo sans service en ligne, car ce modèle économique est complètement dépassé. »

Une dernière phrase qui est peut-être moins vraie aujourd’hui tant le marché du jeu service est volatile, mais pour le moment, EA a effectivement d’autres préoccupations qu’un nouveau Dead Space.