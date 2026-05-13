Juste avant la sortie de la version 2.0 de Blades of Fire, le studio MercurySteam annonce des licenciements

Un lancement amer en prévision

Blades of Fire 2.0 sort demain, mais MercurySteam licencie déjà aujourd’hui. C’est dire à quel point les choses vont mal au sein du studio. Un message confirmant les licenciements a été posté hier sur la page LinkedIn du groupe :

« Il n’est jamais facile d’annoncer une telle nouvelle, mais nous devons vous informer aujourd’hui que MercurySteam a entamé une procédure de restructuration de ses effectifs. Bien que ce type de situation soit courant dans notre secteur, il n’en reste pas moins difficile et douloureux. Nous tenons à exprimer notre profond respect, notre gratitude et notre soutien aux personnes concernées, dont le talent, les efforts et l’engagement ont marqué l’histoire du studio […] Nous mettrons tout en œuvre pour aider ces professionnels à trouver de nouvelles opportunités. Au cours des prochaines semaines, nous concentrerons tous nos efforts sur la gestion de cette procédure avec le plus grand sens des responsabilités, de l’humanité et du respect pour toutes les personnes concernées. »

Cette version 2.0 de Blades of Fire n’avait donc visiblement pas pour but de sauver certains emplois, déjà condamnés à l’avance. On ignore combien de licenciements sont à recenser ici, et ce qu’il va advenir du studio après cela. Pour rappel, MercurySteam s’est fait connaître du grand public pour son travail sur la saga Castlevania: Lords of Shadow, mais aussi pour Metroid Dread.