Pour fêter le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft organise une vraie chasse au trésor avec 500 000 dollars à la clé

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Pour se mettre dans l’esprit d’Edward Kenway avant son retour dans Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft a eu une idée d’activité qui s’inscrit bien dans le thème de la piraterie. L’éditeur français s’est associé avec l’organisation Unsolved Hunts pour produire une véritable chasse au trésor afin de trouver le butin caché de l’Assassin, mais dans notre monde (pas dans le jeu). Le tout avec une sacrée somme à la clé, même si tout le monde n’aura pas sa chance ici.

Et il n’y a pas qu’une pièce

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced va donner l’occasion à certaines personnes de partir à l’aventure. Pas juste une aventure virtuelle, mais une dans notre réalité, dans les Caraïbes. C’est là-bas qu’est caché le trésor Gold & Crystal d’Edward Kenway, qui contient des pièces d’or et un crâne de cristal muni d’une gemme. Un trésor qui vaut la bagatelle de 500 000 dollars.

Pour le trouver, vous aurez droit à un vrai jeu de pistes, avec une quinzaine d’énigmes à résoudre qui vous donneront des indices sur la localisation du trésor. Seul hic dans tout cela, vous n’aurez pas accès à cette chasse au trésor gratuitement. Pour recevoir ces énigmes, vous devrez payer un coffret d’au moins 34,99 € (pour la version numérique) ou 49,99 € (pour une version physique). Des coffrets plus onéreux sont aussi disponibles pour avoir des goodies en plus comme un carnet de notes, un jeu de stratégie ou encore un drapeau. Tous ces éléments seront envoyés le 9 novembre prochain, date à laquelle la chasse démarrera vraiment.

Les organisateurs s’attendent à ce que cette traque dure entre 2 à 5 ans, sauf si certains sont plus malins (et chanceux) que d’autres. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sortira quant à lui le 9 juillet.

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