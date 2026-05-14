La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt
Nintendo et Sony ne savent vraiment pas sur quel pied danser avec la sortie du film The Legend of Zelda. Un temps prévu au 27 mars 2027 dans les salles américaines, le long-métrage avait vu sa sortie être repoussée au 7 mai de la même année. Maintenant que le tournage est bouclé et qu’il ne reste plus qu’à assurer la postproduction (avec d’éventuels reshoots), les deux entreprises semblent être un peu plus sûres d’elles et se permettent de modifier une nouvelle fois la date à laquelle on verra Link et Zelda sur grand écran.
Link prend de l’avance
Et c’est Shigeru Miyamoto qui nous annonce la nouvelle en personne. Ce dernier précise que le film The Legend of Zelda aura finalement une courte avance sur son planning, avec une date avancée d’une semaine. La sortie est donc prévue pour le 30 avril :
« Ici Miyamoto. Je tiens à vous informer que la date de sortie en salles à l’échelle mondiale du film en prise de vue réelle de The Legend of Zelda a été avancée au 30 avril 2027, au lieu du 7 mai. L’équipe travaille dur pour livrer le film à tout le monde le plus tôt possible. Il reste moins d’un an avant la sortie, alors merci de votre patience. »
Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette adaptation au plus vite. Le fait que Nintendo et Sony soient en avance est aussi un bon signe, même si cela n’exclut pas forcément de potentiels reshoots qui pourraient être organisés dans les prochains mois. Dans tous les cas, on espère avoir droit à un premier teaser d’ici quelques semaines.