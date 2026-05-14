La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt

Link prend de l’avance

Et c’est Shigeru Miyamoto qui nous annonce la nouvelle en personne. Ce dernier précise que le film The Legend of Zelda aura finalement une courte avance sur son planning, avec une date avancée d’une semaine. La sortie est donc prévue pour le 30 avril :

« Ici Miyamoto. Je tiens à vous informer que la date de sortie en salles à l’échelle mondiale du film en prise de vue réelle de The Legend of Zelda a été avancée au 30 avril 2027, au lieu du 7 mai. L’équipe travaille dur pour livrer le film à tout le monde le plus tôt possible. Il reste moins d’un an avant la sortie, alors merci de votre patience. »

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette adaptation au plus vite. Le fait que Nintendo et Sony soient en avance est aussi un bon signe, même si cela n’exclut pas forcément de potentiels reshoots qui pourraient être organisés dans les prochains mois. Dans tous les cas, on espère avoir droit à un premier teaser d’ici quelques semaines.