Garfield déteste plus que jamais le lundi dans un nouveau jeu de plateformes édité par Microids

Les légumes, très peu pour Garfield

Microids dévoile aujourd’hui les premières images de Garfield: Escape from Monday, qui est chapeauté par OSome Studio, plus habitué aux jeux mettant en scène Astérix & Obélix, ou bien ceux centrés sur Les Schtroumpfs. Le chat roux est ici au cœur de son propre jeu de plateforme en 3D qui se déroulera principalement dans sa tête, puisque notre héros félin fera ici un mauvais rêve suite à un plat de lasagnes aux épinards (en même temps…).

Dans ce cauchemar, Garfield va donc traverser plusieurs niveaux délirants et croisera toute sa bande d’Odie à Pookie en passant par Arlene et même Jon. Mais aussi Nermal et Squeak, qui seront un peu moins collaboratifs. On nous promet ici trois mondes différents à traverser, avec tout plein d’objets à collecter sur votre route. Aucune vidéo n’a été diffusée pour le moment pour voir le jeu en action, et seules quelques images fixes sont disponibles.

Ce Garfield: Escape from Monday est prévu pour le 24 septembre prochain sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.