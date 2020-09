GhostWire : Tokyo

GhostWire : Tokyo est un jeu d'action aventure développé par Tango Gameworks, les créateurs de The Evil Within. Il faudra jongler entre conspirations et machinations afin de sauver l'humanité où la plupart des humains disparaissent rapidement des rues de Tokyo. Le jeu est jouable à la première personne avec un héros aux capacités surnaturelles qui devra partir à la recherche d'entités et combattre des visiteurs, des esprits malins.