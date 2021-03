Sifu

Sifu est un jeu d'action dans lequel on incarne un jeu combattant et pratiquant de kung-fu qui cherche à se venger de ceux qui ont tué sa famille. Chaque mort fera vieillir un peu plus le personnage, et c'est au fil du temps qu'il apprendra de nouvelles technique pour maitriser son art. Le titre se concentre sur des affrontements brutaux au corps à corps, avec la possibilité d'utiliser l'environnement comme arme pour se défendre.