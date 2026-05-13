Warhammer Skulls : L’édition 2026 centrée sur les jeux Warhammer revient le 21 mai, date à laquelle Mechanicus II sortira

Du Warhammer en veux-tu en voilà

Cette année, le host va changer pour ce nouveau showcase de Warhammer Skulls. Rahul Kohli laisse sa place à l’actrice, scénariste et réalisatrice Alanah Pearce (Warhammer 40.000: Bolgtun 2, Rooster Teeth), qui animera donc toute la conférence le 21 mai à 18h sur Twitch et Youtube. Une chance pour cette dernière, qui présentera donc les nouveautés de cette conférence qui souffle sa dixième bougie.

Soit à la même date que la sortie de Warhammer 40,000: Mechanicus II, qui arrivera ce 21 mai sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo du jeu centrée sur deux leaders présents dans cet épisode, Lector-Dogmatis Videx et Obasis.

Au programme de la Warhammer Skulls, il y aura de quoi faire en matière de jeux. Attendez-vous à avoir quelques nouvelles de Warhammer 40.000: Dawn of War IV mais aussi du FPS rétro Boltgun 2. Qui plus est, des jeux déjà sortis comme Space Marine 2 voire Darktide ne seront pas en reste, puisqu’ils dévoileront eux aussi du nouveau contenu pour contenter les fans de la franchise de Games Workshop.

Étant donné que la liste sera plutôt longue, voici grosso modo les jeux qui seront présents :

Cette liste apportera évidemment son lot de surprises. De quoi gâter les fans qui attendaient cette suite avec grande hâte et notez que cet événement offrira une bonne palanquée de promotions sur les jeux Warhammer, du 21 au 28 mai.