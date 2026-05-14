Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games

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Contrairement à sa grande soeur Forza, la série des Forza Horizon ne fait plus vraiment de faux pas depuis quelques épisodes. On s’attendait donc à ce que Forza Horizon 6 soit plébiscité lui aussi, même s’il a été développé au sein du studio qui travaille en même temps sur le prochain Fable. Ce nouvel opus a finalement eu droit a tout le soin qu’il méritait, en attestent les premiers tests qui encensent ce Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6

Que disent les premiers tests de Forza Horizon 6 ?

L’embargo autour de Forza Horizon 6 vient tout juste d’être levé, et si notre test devra attendre encore quelques jours (il arrive vite, promis !), on peut déjà remarquer que le reste de la presse n’est pas resté insensible au charme de ce nouvel opus. Avec une note Metacritic s’élevant à un immense 92 (pour 62 tests recensés) et une note presque équivalente chez OpenCritic (91), le jeu de Playground Games semble mettre tout le monde d’accord.

Voici un petit échantillon des différents tests disponibles sur Forza Horizon 6 :

Beaucoup de tests s’accordent à dire qu’il s’agit là de la meilleure itération de la formule de la saga Forza Horizon, et même si pour certains, comme Kotaku, le tout commence à sentir le réchauffé, les rares défauts sont trop minimes pour ne pas profiter de l’expérience : « Quelques idées nouvelles mal ficelées et une formule qui commence à s’essouffler ne sont pas des problèmes suffisamment importants pour gâcher l’expérience. ».

Chez nos confrères de Gamekult, si l’absence de VF est regrettée à cause de l’entêtement de Microsoft sur la question de l’IA, nul doute qu’il s’agit là du meilleur opus de la série Forza tout court : « Il enterre la concurrence (très moyenne depuis des années, admettons-le) par sa générosité, roule sur le cadavre de la monotonie et nous offre enfin le Japon de nos fantasmes avec une maestria technique insolente. ». Pour IGN, c’est naturellement une grande démonstration technique, mais aussi une expérience dont on ne se lasse pas : « L’exploration est gratifiante, la campagne est bien rythmée et offre d’excellentes récompenses, et je ne peux tout simplement pas m’arrêter de jouer. ».

En bref, presque que des louanges, et si vous souhaitez avoir notre propre avis sur ce Forza Horizon 6, on vous donne rendez-vous dans quelques jours.

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Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Date de sortie : 19/05/2026

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Rattraper les erreurs de NetEase Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic. Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures : « Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose.

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