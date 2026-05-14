Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games

Que disent les premiers tests de Forza Horizon 6 ?

L’embargo autour de Forza Horizon 6 vient tout juste d’être levé, et si notre test devra attendre encore quelques jours (il arrive vite, promis !), on peut déjà remarquer que le reste de la presse n’est pas resté insensible au charme de ce nouvel opus. Avec une note Metacritic s’élevant à un immense 92 (pour 62 tests recensés) et une note presque équivalente chez OpenCritic (91), le jeu de Playground Games semble mettre tout le monde d’accord.

Voici un petit échantillon des différents tests disponibles sur Forza Horizon 6 :

Beaucoup de tests s’accordent à dire qu’il s’agit là de la meilleure itération de la formule de la saga Forza Horizon, et même si pour certains, comme Kotaku, le tout commence à sentir le réchauffé, les rares défauts sont trop minimes pour ne pas profiter de l’expérience : « Quelques idées nouvelles mal ficelées et une formule qui commence à s’essouffler ne sont pas des problèmes suffisamment importants pour gâcher l’expérience. ».

Chez nos confrères de Gamekult, si l’absence de VF est regrettée à cause de l’entêtement de Microsoft sur la question de l’IA, nul doute qu’il s’agit là du meilleur opus de la série Forza tout court : « Il enterre la concurrence (très moyenne depuis des années, admettons-le) par sa générosité, roule sur le cadavre de la monotonie et nous offre enfin le Japon de nos fantasmes avec une maestria technique insolente. ». Pour IGN, c’est naturellement une grande démonstration technique, mais aussi une expérience dont on ne se lasse pas : « L’exploration est gratifiante, la campagne est bien rythmée et offre d’excellentes récompenses, et je ne peux tout simplement pas m’arrêter de jouer. ».

En bref, presque que des louanges, et si vous souhaitez avoir notre propre avis sur ce Forza Horizon 6, on vous donne rendez-vous dans quelques jours.