Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Star Wars : Knights of the Old Republic Remake est une nouvelle version de celui que l'on appelle communément Star Wars KOTOR. Initialement développé par BioWare, ce RPG est ici réimaginé par le studio Aspyr, qui a réalisé de nombreux remasters de vieux jeux Star Wars. Ce remake devrait être un peu plus orienté action que le jeu original, tout en conservant les personnages cultes de l'œuvre, comme le mythique Revan.