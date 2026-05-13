Un homme a été arrêté au Japon pour avoir menacé de faire exploser les locaux de Nintendo

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Tout le monde semble être très tendu dans le milieu du jeu vidéo, mais peut-être pas autant que l’individu qui défraye la chronique aujourd’hui. Le site d’informations KTV News (relayé et traduit par Automaton) rapporte qu’un homme japonais de 27 ans vient d’être arrêté par la police de Kyoto pour avoir menacé de faire exploser les locaux de Nintendo dans cette même ville.

Crédits photo : Buddhika Weerasinghe/Bloomberg via Getty Images

Aucune bombe n’a finalement été trouvée

Selon les informations relayées par la police, cet individu a envoyé plusieurs lettres au sein des bureaux de Nintendo à Kyoto, menaçant de les faire exploser, avec « un plan qui ne pouvait pas être arrêté », et plusieurs bombes qui auraient soi-disant été installées.

Ces lettres ont été rapportées à la police par Nintendo le 16 mars dernier, et une enquête a été menée sur place afin de vérifier si des explosifs n’étaient pas déjà sur les lieux. Heureusement, il s’est avéré que non, et rien de suspect n’a été trouvé. La police a malgré tout continué son enquête pour retrouver la personne à l’origine de la lettre, qui a été arrêtée hier. Elle reconnaît être l’auteur de ces courriers, mais ses motivations sont encore inconnues pour le moment.

L’histoire se termine donc sans heurt, même si Automaton souligne que ce cas de figure commence à se répéter pour Nintendo, qui avait déjà fait face à des menaces similaires en 2024.

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