Un homme a été arrêté au Japon pour avoir menacé de faire exploser les locaux de Nintendo

Aucune bombe n’a finalement été trouvée

Selon les informations relayées par la police, cet individu a envoyé plusieurs lettres au sein des bureaux de Nintendo à Kyoto, menaçant de les faire exploser, avec « un plan qui ne pouvait pas être arrêté », et plusieurs bombes qui auraient soi-disant été installées.

Ces lettres ont été rapportées à la police par Nintendo le 16 mars dernier, et une enquête a été menée sur place afin de vérifier si des explosifs n’étaient pas déjà sur les lieux. Heureusement, il s’est avéré que non, et rien de suspect n’a été trouvé. La police a malgré tout continué son enquête pour retrouver la personne à l’origine de la lettre, qui a été arrêtée hier. Elle reconnaît être l’auteur de ces courriers, mais ses motivations sont encore inconnues pour le moment.

L’histoire se termine donc sans heurt, même si Automaton souligne que ce cas de figure commence à se répéter pour Nintendo, qui avait déjà fait face à des menaces similaires en 2024.