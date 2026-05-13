Le Steam Controller a un petit secret bien caché qui se dévoile en laissant tomber la manette

Un petit clin d’oeil à reproduire dans de bonnes conditions

Il s’agit là d’un petit easter egg qui a été trouvé par hasard sur la manette Steam Controller. Pour l’activer, il faut visiblement activer le mode Steam Big Picture sur votre PC, et vous rendre sur le menu principal de la plateforme.

Ensuite, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est… de lâcher la manette au sol. Ou vers quelque chose de plus moelleux pour ne pas abîmer votre tout nouvel accessoire, évidemment. Vous entendrez alors un petit cri amusant en provenance de votre manette. Il s’agit ici du fameux « cri de Wilhelm », utilisé dans beaucoup de films, séries et autres jeux. En témoigne cette vidéo partagée par RF3D19 sur YouTube. On se demande maintenant comment ce cri a été trouvé par hasard, si ce n’est en lâchant malencontreusement cette manette au sol..

Pour rappel, si les stocks de la manette Steam Controller ont vite été épuisés, Valve a promis qu’elle sera vite remise en vente. Après tout, vous en aurez besoin pour jouer à la Steam Machine, lorsque cette dernière sortira.