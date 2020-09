Stray

Stray est un jeu d'aventure dans lequel vous allez incarner un chat errant perdu et séparé de sa famille. Vous devrez parcourir une cyber-cité tombée dans l'oubli et résoudre un ancien mystère pour fuir celle-ci. Très cyberpunk dans l'âme, le titre demande d'explorer les environs, faire face à des menaces et venir à bout d'énigmes.