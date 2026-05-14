Limit Zero Breakers : L’action-RPG gratuit de NCSoft proposera une bêta fermée durant le mois de juin

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Y a-t-il vraiment encore de la place pour un nouveau free-to-play avec une patte visuelle anime ? Le secteur commence à être sérieusement bouché aujourd’hui, et peu de jeux arrivent à bousculer l’hégémonie des titres HoYoverse, en dehors de quelques projets assez solides comme Wuthering Waves ou le récent Neverness to Everness. Mais tout le monde veut tout de même une part de cet immense gâteau, comme NCSoft, qui tentera sa chance avec Limit Zero Breakers, un titre qui sera jouable d’ici peu de temps.

Limit Zero Breakers

Le test aura lieu sur PC et mobiles

Ce test de Limit Zero Breakers aura lieu du 10 au 15 juin prochain et sera accessible sur PC via Steam, mais aussi sur les mobiles iOS et Android. Il s’agira d’un essai limité à un certain nombre de participants, alors pour avoir une chance de jouer au titre en avance, il faudra vous inscrire sur le site officiel du jeu. Une nouvelle bande-annonce du jeu a été dévoilée pour signaler le début des inscriptions, qui seront effectives jusqu’au 2 juin prochain.

À la croisée des chemins entre un Genshin Impact et un Granblue Fantasy Relink, Limit Zero Breakers entend bien marier le meilleur des deux mondes même si la question de la monétisation reste pour l’instant sans réponse. Et c’est bien ce détail qui peut signer l’arrêt de mort d’un tel free-to-play, à l’heure où le marché est saturé.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu à son sujet, lorsque nous avons pu le prendre en mains le temps d’une démo durant la dernière édition de la Paris Games Week.

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