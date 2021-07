Annoncé en juin 2020, Pokémon Unite voit s’affronter Pikachu et ses amis dans des combats à la League of Legends, le tout sur Switch et mobiles. Nintendo et la Pokémon Company ne sont pas allés chercher n’importe qui puisque leur partenaire est Tencent. Et le géant chinois a confié le développement du projet à TiMi Studios que l’on connait pour Arena of Valor ainsi que Call of Duty: Mobile.

Si vous n’êtes pas familiers avec les MOBA ou que vous avez des questions sur le modèle économique, les compatibilités ou tout simplement le fonctionnement du jeu, on vous a préparé ce guide pour vous apporter des réponses, des conseils et mêmes des guides pour devenir les meilleurs Dresseurs.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Pokémon Unite ?

Pokémon Unite est un jeu qui appartient au genre du MOBA (Arène de bataille en ligne multijoueur) qui se rapproche donc de League of Legends, DOTA 2 ou Heroes of the Storm. Il s’agit donc de faire des matchs entre deux équipes qui s’affrontent dans une arène pour marquer plus de points que leurs adversaires.

Comment se déroule une partie de Pokémon Unite ?

La durée des matchs ainsi que le nombre de participants dépendent de l’arène. Et à chaque début d’affrontement, les Pokémon sélectionnés repassent au niveau 1. Ils devront réapprendre leurs capacités et évoluer ,si c’est possible pour eux, en gagnant des points d’expérience au cours de la rencontre. Il y a tout de même quelques objets d’équipement pour marquer une certaine progression entre les matchs.

Pour gagner la partie, il faut vaincre les Pokémon sauvages de la carte ou ceux contrôlés par les joueurs de l’autre équipe. Cela rapporte de l’énergie qu’il faut ensuite amener dans l’un des buts situés dans la partie de terrain ennemie pour la convertir en points et les ajouter au score actuel de son équipe.

Quand est-ce que Pokémon Unite sera disponible ?

Pokémon Unite a connu plusieurs phases de bêta depuis son annonce mais le lancement officiel a lieu en juillet 2021, à une date encore inconnue. Mais seule la version Switch est disponible à ce moment-là. Pour jouer sur iOS ou Android, il faudra attendre septembre.

Pokémon Unite est-il payant ou gratuit ?

Pokémon Unite correspond au modèle économique que Nintendo appelle « Free-to-start ». Cela veut dire que l’on peut le télécharger et faire des parties sans dépenser le moindre centime mais il sera possible de mettre de l’argent pour accélérer le déblocage de certains éléments tels que les personnages jouables.

Pokémon Unite est-il cross-play ?

Oui, une fois que le jeu sera disponible sur toutes les plateformes prévues, il sera tout à fait possible pour les joueurs Switch de faire équipe avec celles ou ceux qui seront sur mobiles.

Pokémon Unite est-il cross-save ?

Oui, pas d’inquiétude, il sera bien possible d’utiliser le même compte pour jouer sur Switch, iOS et Android tout en gardant sa progression. Cela se fera au choix en utilisant son compte Nintendo ou son compte du Club des Dresseurs.

Quels sont les différents cosmétiques disponibles ?

Pokémon Unite propose deux types de cosmétiques différents. Le premier et le plus évident est le Holo-wear. Il s’agit des différents skins qui viennent changer l’apparence des Pokémon lors des matchs. Mais il est également possible de personnaliser l’apparence de son dresseur grâce à divers vêtements et items.

Est-ce qu’il y a un système de Pass saisonniers ?

Oui, Pokémon Unite proposera des Pass saisonniers et ils seront mêmes disponibles en plusieurs versions avec un Premium Pass et un Premium Plus Pass, dont le contenu ne change pas mais qui donne plus immédiatement certains éléments du pass.

Où se déroule Pokémon Unite ?

Comme tous les spin-offs Pokémon, ce jeu se déroule dans une nouvelle région à part nommée Aeos. Elle donne son nom à l’énergie utilisée lors des matchs ainsi qu’aux différentes monnaies du jeu. On y trouvera la Professeur Phora qui a découvert comment utiliser l’énergie de la région, tout comme son collègue le Chercheur Erbie qui a mis au point le sport pratiqué.

Est-ce qu’un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire pour jouer ?

Pokémon Unite étant un Free-to-play, il n’y a donc pas besoin de payer l’abonnement pour pouvoir jouer sur Switch.

Quels sont les contrôleurs compatibles ?

Il est encore trop tôt pour en dire plus sur la version mobile du jeu, mais sur Switch, il sera possible de jouer avec un duo de Joy-Con ou avec une manette Switch Pro.

Quels sont les Pokémon présents dans le jeu ?

L’écran de sélection des personnages comporte 19 Pokémon au lancement du jeu mais il faut aussi prendre en compte le système d’évolution au cours des matchs qui permet d’incarner temporairement certaines pré-évolutions. Mais il faut également prendre en compte les créatures sauvages des différents terrains. C’est pour cela que nous vous avons préparé une liste précise à cette adresse pour savoir exactement qui est jouable.

Faut-il prendre en compte les types des Pokémon ?

Non et encore heureux, l’équilibrage d’un MOBA étant déjà bien assez compliqué comme ça. Pikachu ne fera donc pas plus de dégâts sur Amphinobi par exemple.

Pourquoi Pokémon Unite est en anglais ? Comment le mettre en français ?

Malheureusement, il est tout à fait normal que le jeu soit en anglais et il n’est pas possible de changer cela pour l’instant. La traduction française n’arrivera que cet automne via une mise à jour.

Trailer de gameplay

