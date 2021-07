Obtenir gratuitement son premier Pokémon – Pokémon Unite

Pokémon Unite étant un MOBA qui se joue jusqu’à 10, il est important d’avoir plusieurs personnages à disposition pour ne pas se retrouver bloquer par la rotation gratuite. Heureusement, The Pokémon Company et TiMi Studios sont assez généreux pour offrir, en plus de Zeraora lors des premières semaines, un starter gratuit.

Comment débloquer son starter dans Pokémon Unite ?

Les conditions pour obtenir le droit de choisir son starter sont assez simples à remplir puisqu’il suffit de faire le tutoriel avec Pikachu puis le match d’essai proposé juste après avec Dracaufeu. Il est même très probable que cette partie vous fasse passer niveau 2 et donc débloquer Flagadoss entre temps.

Quels sont les starters disponibles ?

Une fois que le match d’essai est terminé, un menu s’ouvre pour vous permettre de choisir entre cinq personnages qui appartiennent tous à des classes différentes mais toujours dans la catégorie de prise en main la plus facile. Il s’agit de :

Blancoton (Eldegoss, type : Soutien, difficulté : Facile)

Ronflex (Snorlax, type : Défenseur, difficulté : Facile)

Pikachu (Pikachu, type : Attaquant, difficulté : Facile)

Dracaufeu (Charizard, type : Polyvalent, difficulté : Facile)

Flambusard (Talonflame, type : Rapide, difficulté : Facile)

Si cela peut vous aiguiller, sachez que pendant la bêta, Pikachu et Flambusard étaient particulièrement appréciés, contrairement à Dracaufeu. Et si c’est leur prix qui vous intéresse, aucun des cinq ne permettra particulièrement de faire une bonne affaire puisqu’ils sont tous vendus à 6 000 pièces Aeos ou 375 gemmes Aeos.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite, avec par exemple la liste complète des personnages jouables ou notre aperçu des Objets de combat.