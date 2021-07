Pokémon Unite : 14 conseils pour bien démarrer, notre guide du débutant

Pokémon Unite est disponible depuis quelques jours sur Switch avant d’arriver dans quelques semaines sur iOS et Android. Après avoir passé de nombreuses heures dessus, nous avons établi une liste des meilleurs conseils à donner aux débutantes et débutants afin de vous aider à éviter certains pièges et erreurs. Voici donc notre guide pour les nouveaux joueurs (et nouvelles joueuses).

Le guide du débutant pour Pokémon Unite

Faire les tutoriels

On ne sait pas pourquoi Pokémon Unite est aussi pressé de vous lancer dans le multijoueur après un minimum d’explications mais vous pouvez tout à fait décider d’attendre de faire le reste des tutoriels avant de faire le premier match. Depuis le écran principal, on les trouve dans le menu violet qui s’ouvre avec le bouton X puis Practice et enfin Tutorial.

Cela vous fait une bonne base et pas mal de pièces mais cela ne suffit toujours pas pour comprendre toutes les subtilités du jeu et on vous recommande donc de consulter notre guide pour le déroulement d’un match idéal.

Régler ses options de maniabilité

La maniabilité est l’un des points les plus compliqué de Pokémon Unite. Utiliser une manette ou des Joy-Con pour jouer à un genre pensé pour le clavier-souris se fera forcément avec un peu de casse. Le jeu tente d’assister notre visée mais on vous recommande tout de même de vous pencher sur les options du jeu et de faire quelques tests en mode Entraînement avant de vous lancer.

Cela se passe encore dans le menu violet de l’écran principal. Settings se trouve tout en bas. Il faut ensuite aller dans Controls. C’est une question de goûts personnels donc on ne pourra pas vous donner une recette miracle pour rendre le tout agréable à jouer et sans le moindre souci. Mais il y a quand même des changements nécessaires.

On pense surtout à la partie Attack Controls. Passer en avancé fera que l’auto-attaque pourra se faire aussi avec le bouton B, et dans ce cas-là B visera uniquement les Pokémon sauvages, parfait pour continuer de farm ou voler de l’xp malgré la présence des adversaires. On aime aussi Boosted Attack Gauge qui permet de voir quand votre auto-attaque fera son coup spécial.

Aller lire la description des capacités

Pokémon Unite ne vous indique pas ce que font les compétences en jeu et l’écran de sélection des personnages est beaucoup trop court pour avoir le temps de le faire à ce moment-là. Heureusement, on peut tout retrouver dans le menu principal du jeu et plus précisément dans la partie Pokémon.

Votre curseur doit être sur le Pokémon qui vous intéresse pour pouvoir consulter ses attaques en appuyant sur le bouton Y. Vous pouvez voir les descriptions des différentes capacités (et choisir celles qui seront automatiquement proposées lors des matchs), ainsi que découvrir les spécificités de son auto-attaque ainsi que son passif.

Les points sont plus importants que les kills

Forcément, il est normal de vouloir montrer sa domination sur les autres en les tuant à la chaîne mais cela n’est absolument pas utile dans Pokémon Unite. Seuls les nombres de points marqués sont pris en compte pour déclarer les vainqueurs, donc un beau 30-0-0 ne servira à rien si vous n’avez jamais marqué de but.

Achever son adversaire peut être utile mais il ne faut absolument pas prendre de risques pour cela. Cela sert avant tout à faire perdre leurs points portés aux adversaires et à gagner du temps pour marquer soi-même ou à faire un boss. Donc si vous n’êtes pas certains de pouvoir achever quelqu’un, autant juste le faire fuir pour se soigner pendant que vous faites tranquillement ses Pokémon sauvages.

Accumuler l’xp

Qui dit xp, dit montée de niveau et dit nouvelles compétences plus puissantes. C’est cela qui fera la différence des affrontements et permettra de créer le fameux effet boule de neige (snowball). Vous avez accumulé plus d’xp que vos adversaires donc ils meurent ou reculent plus souvent, ce qui les fait encore plus prendre de retard tandis que vous pouvez vous permettre de prendre leur xp à leur place.

Car oui, il existe plusieurs moyens de recevoir de l’xp mais aucun n’en rapporte plus que le dernier coup qui achève un Pokémon sauvage. Simplement les taper ou être à portée de quelqu’un qui les frappe ne suffit pas. Mais ce n’est pas une raison pour tout prendre non plus, si vous vous accaparez tous les Pokémon sauvages de votre lane et de la jungle proche, vous allez simplement bloquer la progression de vos coéquipiers.

Veillez bien à faire les Pokémon sur le chemin quand vous débutez la partie et tentez d’avoir en priorité ceux qui se trouvent vers le but adverse ou à mi-chemin pour ensuite faire les vôtres dans une position de sécurité.

Regarder la mini-carte

La mini-map est l’élément le plus crucial dans un MOBA et donc dans Pokémon Unite, il faut toujours la regarder du coin de l’œil pour savoir où se situent les joueurs. Ainsi vous savez qui aurait besoin de votre aide, quel ennemi intercepter pendant sa fuite, où passer pour surprendre l’équipe adverse mais également quand reviennent les différents Pokémon sauvages qui sont indiqués par les points jaunes.

Défendre dans ses buts

Si le combat contre les ennemis est inévitable, tentez de vous positionner dans votre but pour profiter de la régénération de vie et du bouclier que cette zone vous offre. Ce n’est pas une raison pour attendre sur le point en permanence non plus puisque les adversaires en profiteraient juste pour faire vos Pokémon sauvages et le boss.

Et au contraire, n’attaquez pas un ennemi dans son but sauf si vraiment il est sur le point de mourir ou que vous êtes à 3 ou 4 contre 1. C’est du temps perdu qui aurait pu être utilisé pour farmer l’xp.

Profiter des herbes hautes

Les herbes hautes sont un formidable outil dans Pokémon Unite. Elles vous rendent indétectables ce qui est parfait pour surprendre les ennemis ou tenter de se téléporter discrètement. Lorsque vous attendez le retour des Pokémon sauvages, n’hésitez pas à vous positionner dans les buissons proches de boss pour donner la vision à votre équipe tout en restant relativement à l’abri. Cela peut vous aider à tenter de voler le boss en question.

Attention à Electhor

Actuellement, Pokémon Unite a un gros problème au niveau de son équilibrage, non pas de ses personnages mais d’Electhor. Il apparait lors des fins de matchs normaux ou classés, à la huitième minute pour être exact. Il donne 30 points à celui qui lui porte le dernier coup et 20 points aux membres de l’équipe encore en vie. De plus, pendant 30 secondes après sa défaite, l’équipe qui l’a battu marque les buts sans passer par le chargement.

Le nombre de points, les buts instantanés et les points doublés lors des deux dernières minutes du match font que tout se joue en réalité sur Electhor. La meilleure des stratégies consiste à attendre que l’équipe adverse soit occupée dessus pour les prendre par surprise et les éliminer ou au moins leur voler le dernier coup.

Marquer régulièrement

Et puisque l’on vient d’évoquer les points doublés lors des deux dernières minutes du match, autant aborder la fréquence des buts. Cela ne sert absolument à rien de vouloir à tout prix marquer le maximum de points d’un seul coup. Plus vous attendez, plus vous risquez de vous faire tuer par un adversaire qui récupèrera tous vos points et profitera de votre absence pour marquer.

Et plus vous avez de points sur vous, plus long sera le temps de chargement pour marquer (hors bonus de Motisma ou Electhor), ce qui fait que vous augmentez les risques de vous faire interrompre. Mais quand même, s’il ne reste que quelques secondes avant la huitième minute, essayez, si possible, d’attendre pour profiter du bonus x2.

Sachez d’ailleurs que certains objets à tenir augmentent vos statistiques à chaque fois que vous marquez, peu importe le nombre de points. Marquer le plus souvent possible est donc un énorme atout dans ces cas-là.

Dépenser intelligemment les monnaies du jeu

Il peut être tentant de dépenser ses pièces et ses tickets dès qu’on en a assez pour un personnage ou un costume. Mais Pokémon Unite n’est généreux que pendant les premiers jours donc vous risquez de regretter amèrement vos premiers achats. Surtout au niveau des tickets Aeos qui seraient plus utiles pour les Item Enhancer qui améliorent vos stats en jeu.

Et même à ce niveau-là, faites très attention. Les améliorations finissent pas coûter des centaines de tickets donc concentrez-vous sur quelques objets sans dépasser le niveau 20 et montez en priorité les objets qui vous servent sur plusieurs de vos Pokémon.

Apprendre à jouer plusieurs persos/rôles

C’est très bien de maîtriser un personnage mais dès que l’on ne peut pas l’utiliser, une partie de Pokémon Unite peut devenir un enfer. On ne vous demandera pas de savoir jouer l’intégralité du casting mais un minimum d’un Pokémon dans trois rôles différents pourra vous être très utile. L’idéal étant bien entendu de pouvoir utiliser un Pokémon dans chaque rôle pour ne jamais être pris à défaut.

Faire les petites missions

Pokémon Unite propose tout un tas d’objectifs secondaires que ce soit via les évènements, le Battle Pass ou les challenges. Si leurs récompenses sont rarement incroyables, elles feront la différence une fois accumulées, pour acheter un nouveau Pokémon ou monter un objet à tenir par exemple.

Les quêtes quotidiennes peuvent se boucler en une demie-heure donc c’est déjà un temps très raisonnable pour ne rien louper. Et on peut même aller encore plus vite en faisant des matchs rapides qui sont tout aussi valables que les autres pour avancer les objectifs, sauf quand le type de match nécessaire est clairement spécifié.

Se trouver une équipe

C’est tout bête mais avec un jeu aussi porté sur le travail d’équipe, il vaut mieux trouver des coéquipiers avec qui vous pouvez parler en vocal sur Discord par exemple. Communiquer avec les autres peut être particulièrement compliqué vu le vocal de la Switch et ne pensez même pas tenter le chat texte. Avec des gens que vous connaissez, il est beaucoup plus simple de s’organiser et Pokémon Unite devient moins frustrant.

Et si vous cherchez du monde, pourquoi ne pas tenter la section Pokémon de notre serveur Discord ?

Retrouvez d’autres conseils et astuces pour Pokémon Unite dans notre guide dédié au jeu, vous y retrouverez par exemple notre tier list des personnages ou notre dossier sur les récompenses d’énergie.