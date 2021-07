Pokémon Unite est un Free-to-play, il faut donc bien qu’il génère de l’argent quelque part. Ainsi le jeu propose plusieurs types de monnaies différentes et nous vous proposons donc ce petit article pour vous expliquer l’intérêt de chacune d’entre elles ainsi que les façons de les obtenir.

Liste des monnaies de Pokémon Unite

Les pièces

La pièce d’Aeos est la monnaie de base du jeu. Elle s’obtient tout simplement en jouant (dans une limite de 2 100 pièces par semaine) et en faisant les différents tutoriels, évènements et missions. Il s’agit de la façon de débloquer de nouveaux Pokémon jouables ainsi que les objets à tenir.

Les gemmes

La gemme d’Aeos est la monnaie payante du jeu. Elle est donc la plus polyvalente puisqu’elle est acceptée pour acheter des nouveaux Pokémon, des cosmétiques, les Pass de combat et les boosts temporaires qui augmentent le ratio d’xp, de pièces ou d’énergie obtenus.

Pour vous donner un ordre d’idée de la conversion, il faut payer 8,99€ pour avoir 490 gemmes quand les personnages coutent entre 345 et 575 gemmes et leurs costumes entre 350 et 1 200 gemmes.

Les tickets d’Aeos

Ces tickets permettent d’améliorer les objets tenus par votre Pokémon lors des combats en achetant des Item Enhancer mais ils peuvent également être échangés contre des personnalisations pour votre avatar ou des boosts temporaires de vos ratios de récompenses.

Les tickets Holowear

Ces tickets permettent d’obtenir certains skins pour vos Pokémon. Ils sont d’ailleurs nécessaires pour certains d’entre eux qui peuvent uniquement être achetés avec cette monnaie.

Les tickets Fashion

Ces tickets permettent d’acheter de nouveaux éléments de personnalisation pour votre Avatar. Ils sont d’ailleurs nécessaires pour certains d’entre eux qui peuvent uniquement être achetés avec cette monnaie.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide consacré à Pokémon Unite, avec par exemple la liste complète des personnages jouables ou notre dossier sur les différentes arènes du jeu.