Pokémon Unite est un MOBA qui n’a pas oublié l’importance de ses arènes. Au lancement, le jeu d’arène de bataille en ligne multijoueur propose donc quatre terrains différents qui font varier la taille des équipes et la durée des matchs. On vous propose donc ce petit guide qui les liste toutes pour mieux vous préparer au combat.

Toutes les arènes de Pokémon Unite

Remoat Stadium

Durée du match : 10 minutes

10 minutes Nombre de joueurs par équipe : 5

Il s’agit de l’arène principale de Pokémon Unite puisqu’elle est disponible lors des parties normales et classées. Il faut particulièrement surveiller le sud de la carte puisque les Torgamord de la plage puisqu’ils rapportent beaucoup d’xp. Les Motisma seront également une grosse source de points pour faire grimper votre score. Et bien entendu, vaincre l’Electhor du centre de la map vous donnera un très gros avantage.

Mer Stadium

Durée du match : 5 minutes

5 minutes Nombre de joueurs par équipe : 4

Il s’agit de la version du terrain principal mais pour les parties rapides. On y retrouve une partie des Pokémon sauvages du Remoat Stadium dont Electhor. C’est donc une bonne façon de s’entraîner à condition de ne pas perdre le réflexe de s’occuper des créatures les plus intéressantes du Stade.

Shivre City

Durée du match : 5 minutes

5 minutes Nombre de joueurs par équipe : 4

Cette map permettra de se dépayser un peu lors des parties rapides. Il faudra faire attention à battre très rapidement Electrode pour l’empêcher d’utiliser auto-destruction. Et Séracrawl sera très important pour accumuler les points tout en obtenant une barrière qui protégera les buts de votre équipe.

Auroma Park

Durée du match : 5 minutes

5 minutes Nombre de joueurs par équipe : 3

Le principe change un peu sur cette arène réservée aux parties rapides. En effet, les buts ne sont pas dans les camps des deux équipes mais au centre de la carte. On y trouve également des tapis roulants qui viennent accélérer ou ralentir les joueuses et les joueurs. Côté Pokémon sauvages, il faut se méfier des téléportations d’Abra. Et Regigigas est la cible à privilégier pour avoir le plus de points.

