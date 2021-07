Pokémon Unite n’a pas oublié les mécaniques modernes de monétisation et c’est pour cela que l’on retrouve des Battle Pass saisonniers. On vous explique comment ça marche, ce qu’il faut payer ou non et ce que cela peut rapporter.

Qu’est-ce que un Battle Pass ?

Un Battle Pass est une mécanique pour s’assurer de la fidélité des joueurs et des joueuses qui doivent donc jouer régulièrement pour ne pas manquer les récompenses de la saison. Car oui, les récompenses sont limitées dans le temps et disparaissent au bout de deux mois.

Il faut donc faire des missions pour obtenir des points de Battle Pass qui font monter son niveau de Battle Pass, les montées de niveau permettant d’obtenir des récompenses. A la fin de la saison, un nouveau Pass débute et on recommence de zéro.

Comment débloquer le menu Battle Pass dans Pokémon Unite ?

Le menu Battle Pass fait son apparition en bas de l’écran du menu principal lorsque l’on atteint le niveau 5 de dresseur. Les missions terminées avant d’avoir débloqué le Battle Pass ont bien été prises en compte. Un point rouge sur l’icône signifie qu’il est possible de récupérer une récompense de mission ou de montée de niveau.

Les différents types de Battle Pass

Le Battle Pass

Il est gratuit et ne propose donc pas de récompenses cosmétiques en dehors de quatre éléments de personnalisation pour l’avatar. En revanche, il regorge de tickets Aeos et d’Item Enhancer.

Le Premium Pass

Il coûte 490 gemmes (soit 8,99€ hors promotions) et apporte de meilleures récompenses. On y trouve des tickets Aeos et des Item Enhancer supplémentaires mais aussi beaucoup éléments de personnalisation exclusifs pour l’avatar. Et beaucoup retiendront les costumes Holowear pour Pokémon, eux-aussi exclusifs au Premium Pass.

Mais attention, cela ne dure qu’une saison et il faudra en acheter un nouveau à chaque fois. Et contrairement à Fortnite par exemple qui permet d’obtenir gratuitement des V-Bucks et en redonne assez dans son Pass Premium pour prendre le suivant, dans Pokémon Unite pas de gemmes gratuites et pas de gemmes dans le pass Premium. Il faut donc bien remettre de l’argent à chaque fois.

Le Premium Pass Plus

Il coûte en temps normal 985 gemmes (soit un peu moins d’une vingtaine d’euros hors promotions). Le contenu est exactement le même de le Premium Pass mais il nous donne aussi de gagner directement 10 niveaux supplémentaires dans le Pass.

Comment monter le niveau de son Battle Pass ?

Faire les missions

Le jeu propose différents types de missions qui une fois terminées rapportent des points de Battle Pass qu’il faut aller récupérer dans le menu de missions. On retrouve :

les missions quotidiennes : des petites missions aléatoires qui changent chaque jour à 2h du matin, heure française. Il faut récupérer ses points le jour-même pour ne pas les perdre.

les missions de la semaine : chaque semaine apporte son lot de missions communes à tous, elles changent le dimanche à 2h du matin, heure française. Si elles sont terminées avant ce délai, il est possible de récupérer les points après la fin de la semaine.

les missions saisonnières : il s’agit de missions que l’on peut faire tout au long de la saison.

Échanger des gemmes contre des points de Battle Pass

Ceux qui ont acheté l’un des Premium Pass ont également le droit d’utiliser encore plus de gemmes pour pouvoir gagner des niveaux sans faire de missions. Autant dire que c’est déjà assez cher pour venir ajouter encore de l’argent réel.

Les Boîtes cadeaux Battle Pass

Pour garder l’attention de celles et ceux qui ont terminé leur Pass bien avant la fin de la saison, le jeu propose un système de Battle Pass Prize Box. Une fois le niveau 90 atteint, à chaque fois que vous accumulez 130 points de Battle Pass, vous obtenez un exemplaire de cette simili-lootbox.

Voici ce qu’elle peut contenir, avec les pourcentages de chance d’apparition entre parenthèses :

10 tickets Holowear (20%)

20 tickets Fashion (30%)

100 tickets Aeon (50%)

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite avec par exemple les récompenses d’énergie ou les challenges.