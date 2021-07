Pokémon Unite est un jeu de type MOBA à la League of Legends ou DOTA 2. Avec plus de 900 créatures parmi lesquelles piocher pour composer le casting, TiMi Studios doit probablement avoir du mal à choisir, surtout vu les attentes des fans de cette licence ultra populaire. Et il est bien normal d’espérer pouvoir jouer son Pokémon préféré dans ce nouveau free-to-play orienté Action.

Lors du lancement officiel de la version Switch en juillet, nous avons donc un total de 19 personnages disponibles mais certains sont capables d’évoluer ce qui fait que l’on peut aussi ajouter leurs pré-évolutions. C’est ce que nous avons fait en les mettant entre parenthèses dans la liste.Et nous avons tout organisé selon leur ordre dans le Pokédex national.

Notez également que vu la traduction française ne sera pas tout de suite disponible, nous indiquons également les noms anglais des Pokémon après leur nom français pour vous aider à les retrouver en jeu si besoin est.

Liste des Pokémon jouables au lancement de Pokémon Unite

Florizarre / Venusaur (Bulbizarre et Herbizarre)

/ Venusaur (Bulbizarre et Herbizarre) Dracaufeu / Charizard (Salamèche et Reptincel)

/ Charizard (Salamèche et Reptincel) Pikachu / Pikachu

/ Pikachu Feunard d’Alola / Alolan Ninetails (Goupix d’Alola)

/ Alolan Ninetails (Goupix d’Alola) Grodoudou / Wigglytuff (Rondoudou)

/ Wigglytuff (Rondoudou) Mackogneur / Machamp (Machoc et Machopeur)

/ Machamp (Machoc et Machopeur) Flagadoss / Slowbro (Ramoloss)

/ Slowbro (Ramoloss) Ectoplasma / Gengar (Fantominus et Spectrum)

/ Gengar (Fantominus et Spectrum) M. Mime / Mr. Mime

/ Mr. Mime Ronflex / Snorlax

/ Snorlax Absol / Absol

/ Absol Carchacrok / Garchomp (Griknot et Carmache)

/ Garchomp (Griknot et Carmache) Lucario / Lucario

/ Lucario Crabaraque / Crustle (Crabicoque)

/ Crustle (Crabicoque) Amphinobi / Greninja (Grenousse et Croâporal)

/ Greninja (Grenousse et Croâporal) Flambusard / Talonflame (Passerouge et Braisillon)

/ Talonflame (Passerouge et Braisillon) Pyrobut / Cinderace (Flambino et Lapyro)

/ Cinderace (Flambino et Lapyro) Blancoton / Eldegoss (Tournicoton)

/ Eldegoss (Tournicoton) Nigosier / Cramorant

Liste des Pokémon jouables déjà annoncés

Tortank / Blastoise

/ Blastoise Gardevoir / Gardevoir

Liste des Pokémon joués sur des images officielles

Melodelfe / Clefable

Voilà pour l’instant le casting jouable de Pokémon Unite qui évoluera bien entendu au fil des mises à jour (tout comme cet article). Nous vous proposons également un guide complet du jeu pour tout connaître de ses personnages, leurs builds et les stratégies par exemple.