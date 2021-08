Flagadoss (Slowbro) est un personnage que vous avez forcément si vous avez passé plus de cinq minutes sur Pokémon Unite. En effet, il s’obtient lorsque l’on termine le tutoriel et cet article est fait pour vous aider à comprendre ses capacités et vous recommander un build pour l’équiper.

Présentation de Flagadoss dans Pokémon Unite

Rôle : Défenseur

Portée : A distance

Difficulté : Intermédiaire

Statistiques : Puissance : 1,5/5 Endurance : 4/5 Mobilité : 1,5/5 Scoring : 1,5/5 Utilité : 4/5



Flagadoss est un tank très particulier. Il compense son manque de résistance par une grosse régénération de PV et la capacité d’être plus que pénible pour les adversaires. Son rôle est principalement de protéger son équipe et de gêner les ennemis, que ce soit lors des combats ou quand ils tentent de fuir.

L’un de ses gros avantages est d’évoluer et d’accéder à ses capacités très vite, dès le niveau 4, l’xp n’est plus un problème pour lui et il peut laisser la priorité à celui ou celle qui l’accompagne sur la lane, sans prendre trop de retard par rapport aux ennemis tout de même.

Capacités de Flagadoss dans Pokémon Unite

L’évolution

On démarre avec un Ramoloss au niveau 1 avant de passer à Flagadoss au niveau 4.

L’auto-attaque

Le troisième coup de l’auto-attaque fait également des dégâts sur les Pokémon ennemis à proximité, en plus de réduire leur vitesse de déplacement.

Le Passif – Benêt (Oblivious)

Lorsque Flagadoss reçoit des dégâts, il ne perd pas ses PV immédiatement mais graduellement. Ainsi, il peut annuler une partie de cette perte en infligeant des dégâts aux adversaires grâce à une capacité. tous les Pokémon proches, ennemis ou sauvages sont paralysés. L’effet a un petit temps de rechargement et ne peut donc pas s’appliquer à chaque attaque.

Niveau 1

Pistolet à O (Water Gun) : Type : Mêlée Temps de recharge : 5 secondes Effet : Envoie un jet d’eau qui fait des dégâts et ralentit les Pokémon touchés. Maintenir le bouton permet d’augmenter la portée de l’attaque et ses dégâts.

Paresse (Slack Off) : Type : Récupération Temps de recharge : 11 secondes Effet : Flagadoss s’arrête pour récupérer des PV. L’effet diminue s’il est interrompu ou se bouge de lui-même.



Niveau 4

Ébullition (Scald) : Type : Mêlée Temps de recharge : 5 secondes Effet : Envoie un jet d’eau qui fait des dégâts et génère une zone de vapeur qui brûle les ennemis et les ralentit. Amélioration au niveau 11 : La zone de vapeur est plus grande.

Surf (Surf) : Type : Dash Temps de recharge : 9 secondes Effet : Flagadoss dash en générant une vague qui envoie les ennemis dans les airs si elle les touche. Il y a ensuite 2 autres vagues qui ralentissent les adversaires touchés. Amélioration au niveau 11 : Les vagues 2 et 3 deviennent plus grosses et sont capables d’envoyer les ennemis en l’air comme la première.



Niveau 6

Amnésie (Amnésia) : Type : Récupération Temps de recharge : 13 secondes Effet : Soigne, annule une partie des dégâts, augmente la défense et immunise Flagadoss aux effets de contrôle de foule. De plus, augmente les dégâts du prochain Ébullition ou Surf. Amélioration au niveau 13 : Augmente l’attaque spéciale.

Télékinésie (Telekinesis) : Type : Entrave Temps de recharge : 11 secondes Effet : Flagagoss envoie un projectile qui soulève la victime dans les airs pour la bloquer. Rappuyer sur le bouton permet d’attirer l’ennemi vers Flagadoss. Amélioration au niveau 13 : Augmente la vitesse et la portée du projectile.



Niveau 9 – Capacité Unite

Flagadapsyko (Slowbeam) : Type : Entrave Effet : Flagadoss bloque un ennemi et lui-même pendant quelques secondes. L’adversaire prend des dégâts tandis que Flagadoss gagne un bouclier et ne peut pas être interrompu.



Quel build pour Flagadoss dans Pokémon Unite ?

Objets à tenir

Flagadoss ayant un rôle assez flou entre tank et support, il faut regarder du côté de la résistance et des items utilitaires pour choisir ses objets à tenir.

Grelot Coque (Shell Bell) : Le Grelot Coque apporte de l’Attaque spéciale, diminue les temps de rechargement et rend des PV à chaque utilisation de capacité en fonction de l’Attaque spéciale. Trois fonctions qui collent parfaitement à Flagadoss.

Le Grelot Coque apporte de l’Attaque spéciale, diminue les temps de rechargement et rend des PV à chaque utilisation de capacité en fonction de l’Attaque spéciale. Trois fonctions qui collent parfaitement à Flagadoss. Barrière Ami (Buddy Barrier) : Cet objet devient surtout utile en fin de partie lors des teamfights. L’Unite permet non-seulement de résister encore plus mais aussi de donner un bouclier à votre allié le moins résistant pour qu’il puisse résister à l’équipe adverse plus longtemps tout en continuant de faire des dégâts.

Cet objet devient surtout utile en fin de partie lors des teamfights. L’Unite permet non-seulement de résister encore plus mais aussi de donner un bouclier à votre allié le moins résistant pour qu’il puisse résister à l’équipe adverse plus longtemps tout en continuant de faire des dégâts. Veste de combat (Assault Vest) : Cet item est celui qui apporte le plus de résistance, ce qui ne sera pas de trop pour Flagadoss qui en manque un peu pour son rôle.

On vous propose également quelques alternatives au cas où il vous manque l’un de ces objets ou que vous ayez un item à plus haut niveau. Vous pouvez remplacez n’importe lequel des trois items.

Bandeau Focus (Focus Band) : Le Bandeau Focus est aussi un excellent item qui combine bien avec la régénération naturelle de Flagadoss, mais on lui préfère la synergie de PV entre la Veste de combat et la Barrière ami.

Le Bandeau Focus est aussi un excellent item qui combine bien avec la régénération naturelle de Flagadoss, mais on lui préfère la synergie de PV entre la Veste de combat et la Barrière ami. Casque Brut (Rocky Helmet) : Un item qui apporte plus de résistance et fait des dégâts quand on vous attaque est idéal pour un tank mais Flagadoss n’est pas un très bon tank donc il n’utilise pas cet item à son plein potentiel même si cela reste assez viable.

Un item qui apporte plus de résistance et fait des dégâts quand on vous attaque est idéal pour un tank mais Flagadoss n’est pas un très bon tank donc il n’utilise pas cet item à son plein potentiel même si cela reste assez viable. Multi Exp (Exp. Share) : Le Multi Exp peut être une alternative correcte. Vous laissez votre allié prendre les Pokémon sauvages pour le faire xp plus vite tandis que vous gagnez en vie et en vitesse de déplacement.

Objets de combat

Le choix de l’objet de combat se fait en fonction de votre style de jeu et des capacités que vous apprenez en cours de partie. Mais comme souvent, impossible de se louper si l’on choisit le Bouton Fuite.

Bouton Fuite (Eject Button) : Certes, Surf est un bon dash mais autant profiter de mieux se positionner pour lancer cette capacité.

Certes, Surf est un bon dash mais autant profiter de mieux se positionner pour lancer cette capacité. Potion (Heal) : Le point fort de Flagadoss est sa régénération donc autant tenter de l’améliorer encore plus. Même si on recommande plutôt le Bouton Fuite même avec Surf.

Les capacités

Niveau 1 – Pistolet à O (Water Gun)

Vu que c’est la seule des deux attaques qui fait des dégâts, elle sera nettement plus utile pour faire les Pokémon sauvages plus vite et mettre la pression sur les adversaires

Niveau 3 – Paresse (Slack Off)

Paresse sera utile pour éviter de retourner à la base et d’utiliser des baies.

Niveau 4 – Surf (Surf)

Surf est la capacité indispensable pour un Flagadoss. Le fait de dasher lui apporte de la mobilité et le fait de projeter plusieurs fois les ennemis dans les airs est parfait pour stopper des ennemis en train de fuir ou sauver des coéquipiers. Parfait pour débuter un combat ou un combo.

Niveau 6 – Télékinésie (Telekinesis)

Le choix du niveau 6 est beaucoup plus complexe mais en théorie, vous serez plus utile à votre équipe avec Télékinésie. Si vous réussissez à atteindre l’adversaire le plus dangereux lors d’un teamfight, vous vous offrez une grosse option sur la victoire. Cependant, si vous avez du mal à l’utiliser ou que vous êtes seul la plupart du temps, cette compétence ne servira à rien vu son absence de dégâts.

De son côté, Amnésie permet de survivre plus longtemps si vous foncez dans le tas lors d’un teamfight et même de faire plus de dégâts. Cela ne fera pas de vous un vrai tank pour autant.

Niveau 9 – Quand utiliser l’Unite ?

La capacité Unite de Flagadoss est principalement utile lors des combats d’équipe vu la résistance qu’elle lui offre et ses dégâts relativement faibles qui nécessitent la présence d’alliés pour profiter de la situation. En dehors d’un gros combat, cela revient à utiliser un combo des autres capacités, ce qui n’est pas très rentable vu le temps de recharge de l’Unite.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Pokémon Unite avec par exemple notre tier list des personnages ou notre dossier sur les parties classées.