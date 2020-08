Pokémon Unite

L'univers Pokémon s’incruste dans un nouveau MOBA qui met en scène des affrontements entre deux équipes de cinq joueurs. Cependant, dans ce jeu il n'y aura pas de tours à démolir ni de sbires à affronter, le but sera de vaincre et de ramener différents Pokémons sauvages à sa base. Ceci fait, notre Pokémon pourra évoluer et apprendre de nouvelles attaques pour dominer le champ de bataille.