Pokémon Unite étant un MOBA, on retrouve les différents types de parties pour faire des matchs plus ou moins sérieux. On vous présente chacun d’entre eux ainsi que leurs conditions d’accès.

Quels sont les différents types de matchs proposés par Pokémon Unite ?

Les matchs standards (ou normaux)

Rien de très compliqué, il s’agit du premier type de match disponible dès la fin du tutoriel. Les parties se jouent en 5 contre 5 pendant 10 minutes dans l’arène Remoat Stadium. Si le ratio de victoires et défaites est enregistré sur votre profil, il n’apporte absolument rien. Il s’agit de l’onglet central du lobby.

Les matchs classés (ou ranked)

Les choses deviennent sérieuses avec ce type de matchs débloqués au niveau 6 de dresseur. Ce qui est beaucoup trop tôt et c’est pour cela que le jeu impose une autre condition avant de vous lancer dans le classé, posséder cinq Pokémon différents et non, ceux de la rotation gratuite ne comptent pas. On y accède via l’onglet de gauche dans le Lobby.

Pour leur déroulement, on reste sur les règles des matchs normaux, c’est à dire du 5 contre 5 pendant 10 minutes dans l’arène Remoat Stadium. On vous en dit plus sur le fonctionnement des ranked dans cet article dédié.

Les matchs rapides

Si vous voulez varier un peu les plaisirs, les matchs rapides sont faits pour vous. Mais il faut attendre le niveau 8 de dresseur pour pouvoir les essayer. Il s’agit de parties de 5 minutes et dont le nombre de joueurs par équipe dépend de l’arène. Car oui, il y a trois arènes possibles mais on ne peut pas choisir celle que l’on veut.

Il y a une rotation quotidienne, chaque arène restant jusqu’à 1h59 du matin avant d’être remplacée par la suivante. Pour en savoir plus sur les cartes en question, on vous invite à consulter notre liste des arènes. On trouve ce type de matchs dans l’onglet de droite du Lobby.

