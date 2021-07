Le but du jeu dans Pokémon Unite est de marquer des points mais comme dans tout sport collectif où c’est le cas, on ne peut pas faire n’importe quoi et l’équipe doit être organisée avec des joueurs aux rôles différents. Cet article va donc vous présenter les divers postes pour savoir ce qu’on attend de vous et où aller.

Les différents rôles dans Pokémon Unite

Autant vous prévenir immédiatement, les règles tacites du jeu (ou Meta) ne sont pas encore bien définies ce qui rend le choix des voies (ou lanes) encore imprécis. En dehors des Pokémon Rapides qui doivent aller dans la Jungle du milieu, chaque type peut pour l’instant s’en sortir en Haut comme en Bas.

Comme deux joueurs doivent être présents sur ces voies, leur répartition doit plutôt se faire selon la synergie des deux personnages que par leur rôle, ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi et il faut tout de même équilibrer la composition pour ne pas le regretter lors des combats avec les équipes entières vers la fin des matchs.

Pokémon Attaquants

Un Pokémon Attaquant est là pour faire un maximum de dégâts. C’est le plus à même de faire des kills mais c’est également celui qui a le moins de défense. Il ne doit donc jamais rester seul et surtout se tenir derrière ses alliés, ce qui tombe bien puisqu’il attaque toujours à distance.

En ce qui concerne la meilleure voie pour eux lors des parties normales ou classées, Pokémon Unite est encore trop récent pour que l’on ait une réponse définitive. Le Haut et le Bas ont chacun de bons arguments pour eux.

Le Top a besoin de dégâts pour vaincre Motisma que ce soit pour le récupérer ou par le stopper dans les adversaires l’ont eu. Et en Bot, le besoin de dégâts supplémentaires peut se justifier par la présence de plus de Pokémon sauvages ainsi que des nombreux points de vie de Torgamord.

Les personnages qui appartiennent à ce style :

Pikachu

Amphinobi

Florizarre

Feunard d’Alola

Nigosier

Pyrobut

Pokémon Rapides

Les Pokémon Rapides (ou Speedsters) sont l’équivalent des Junglers des autres MOBA. Ils sont seuls la plupart du temps donc ils ont besoin de pouvoir se débrouiller sans aide des autres joueurs.

Lors des matchs normaux ou classés, ils vont donc dans la voie du milieu pour s’occuper des Pokémon sauvages mais ils peuvent aussi décaler en haut ou en bas pour surprendre les adversaires ou aider leurs alliés en difficulté.

Grâce à l’avantage que les Pokémon Rapides apportent par leurs passages sur les autres voies, les joueurs présents peuvent en profiter pour faire Motisma / Torgamord et/ou marquer des points.

Les personnages qui appartiennent à ce style :

Zeraora

Flambusard

Absol

Ectoplasma

Pokémon Polyvalents

Comme leur nom l’indique, les Pokémon polyvalents (ou All-Rounders) s’en sortent dans tous les domaines. Il faut donc bien les connaître pour être tranquille en toute circonstance puisque l’on peut être amené à faire un peu de tout. Il s’agit des jokers de l’équipe capables de se rendre utiles sur n’importe quelle voie, même dans la Jungle.

Les personnages qui appartiennent à ce style :

Dracaufeu

Lucario

Mackogneur

Carchacrok

Pokémon Défenseurs

Dans les autres MOBA, les Pokémon Défenseurs seraient appelés les tanks. Ils survivent à peu près tout grâce à leur grande résistance et/ou leur régénération de vie. Ils expriment tout leur potentiel en encaissant les dégâts des Pokémon sauvages ou en venant gêner les mouvements des joueurs adverses. Ils doivent être en première ligne et initier les combats contre les adversaires avec leurs capacités.

Logiquement, ils devraient aller sur la voie où il y a les combats les plus réguliers mais on ne sait pas encore s’il s’agit du Haut ou du Bas. Ce dernier a tout de même le petit avantage de permettre de tanker Torgamord tandis qu’un Défenseur en haut permet de se faire les Pokémon sauvages du camp adverse plus sereinement.

Les personnages qui appartiennent à ce style :

Ronflex

Crabaraque

Flagadoss

Pokémon Soutiens

Les Pokémon Soutiens (ou Supports) n’ont pas le rôle le plus glamour de Pokémon Unite. Ils ne sont pas là pour faire les kills, démarrer les combats ou affronter les Pokémon sauvages mais ils peuvent soigner et booster leurs alliés ou bien infliger des effets négatifs à leurs adversaires.

Pour le choix de la voie, là-aussi on ne peut pas encore dire s’il vaut mieux aller en Haut ou en Bas. On se contentera donc pour l’instant de vous dire de ne pas vous mettre avec un Défenseur sauf vraiment si vous avez trouvé une synergie incroyable avec un ami, assez suffisante pour contrebalancer totalement l’absence de dégâts.

Les personnages qui appartiennent à ce style :

Blancoton

M. Mime

Grodoudou

